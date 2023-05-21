«Спартак» и ЦСКА спорят за медали, а вас ждут 100 тысяч!

«Спартак» и ЦСКА ведут напряженную борьбу за медали в Мир РПЛ.

В 28-м туре принципиальные соперники встретятся друг с другом. Коэффициент на победу «Спартака» в БЕТСИТИ – 2.60. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 2.80.

Победа в дерби позволит нацеливаться на серебряные медали, но обыграть извечного конкурента в очном матче – нелегкая задача. А для вас все гораздо проще! Поучаствуйте в розыгрыше бонуса – до 100 тысяч рублей в подарок от БЕТСИТИ при регистрации!