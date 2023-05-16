«Милан» вряд ли прорвется в финал ЛЧ, а бонус до 7000 рублей новым клиентам от BetBoom доступен всем

«Интер» играет с «Миланом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

У команды Симоне Индзаги мощный гандикап: первый матч «нерадзурри» выиграли со счетом 2:0, закрыв игру уже к 11-й минуте.

Букмекеры не верят, что «россонери» смогут справиться с ситуацией. Коэффициент на победу команды Стефано Пиоли составляет 3,93, а на проход – огромные 12! При этом выход в финал «Интера» оценен скромным кэфом 1,04, а за 2,07 можно взять победу и в ответной игре.