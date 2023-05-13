РФС обсуждает с ФИФА тему односторонней приостановки контрактов легионерами
РФС против того, чтобы легионеры могли приостанавливать контракты с российскими клубами.
«РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по широкому спектру вопросов, касающихся возвращения нашего футбола на международную арену.
В том числе обсуждается тема односторонней приостановки контрактов легионерами», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
21 июня прошлого года ФИФА разрешила иностранным тренерам и футболистам приостанавливать с российскими клубами контракты, действующие до 30 июня 2023-го. При этом игроки и тренеры должны были договориться с клубами до 30 июня 2022 года.
6 комментариев