РФС обсуждает с ФИФА тему односторонней приостановки контрактов легионерами

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС Футбол

РФС против того, чтобы легионеры могли приостанавливать контракты с российскими клубами.

«РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по широкому спектру вопросов, касающихся возвращения нашего футбола на международную арену.

В том числе обсуждается тема односторонней приостановки контрактов легионерами», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

21 июня прошлого года ФИФА разрешила иностранным тренерам и футболистам приостанавливать с российскими клубами контракты, действующие до 30 июня 2023-го. При этом игроки и тренеры должны были договориться с клубами до 30 июня 2022 года.

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