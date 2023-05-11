«Барселона» опровергла, что ее оштрафовала налоговая на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам

Теги Барселона Ла Лига деньги Футбол

«Барселона» опровергла информацию о штрафе от налоговой.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам. Рассматривалась передача членам команды автомобилей Audi и оплата чартерных рейсов игрокам.

«Проверка проводилась относительно периода с 2015 по 2018 год, расследование было завершено в июле 2021 года. Ни по одному из предполагаемых нарушений, о которых говорится в статье, не были применены санкции», – заявили в «Барселоне». 

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17 комментариев

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Тиджани Бабангида
После судейской истории «Барсе» часто приходится отметать фейк-ньюс
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-4
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Игорь Климов
Но местные "сливочные глоры’, уже здесь вынесли свой вердикт)
+20
-6
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TravenS
Марка сама опубликовала, сама опровергла. Прям как наши местные авторы новостей
+13
-1
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truboprovodchik2019
Ответ Екн Лор
Не оштрафовали, а активировали отрицательный рычаг
какая оригинальная шутка
+12
-1
+11
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TinTin
Скоро будут проверки относительно времён Кройфа
+10
-1
+9
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predMBAPPE
Не дай боже в клубном магазине сдачу не так посчитают, прокуратура возьмется всерьёз) уефа постарается лишить еврокубков)
+5
-1
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predMBAPPE
Ответ Екн Лор
Не оштрафовали, а активировали отрицательный рычаг
Отрицательный дурак
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ljolik888
Вот облом !
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Burel
перес всё не успокоится от минус 14
+6
-4
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Лука Стабровский
а вони-то было сколько, хейтеры прям души не чаяли, кайфовали по полной)
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Алик Янсуев
Желтушники не дремлют
+1
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Nike of FW
ой ,а кто это сделал ? мадридская газетенка ? а ну понятно .
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Blaumerc
Ответ Мадрид наказывает!
Про негрейру тоже опровергла, да только никто не поверил позорникам))
да никто и не поверит что три подряд купленные чашки ЛЧ Мадридом, с метровыми оффсайдами и нелепыми удалениями были не куплены.
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