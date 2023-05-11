«Барселона» опровергла, что ее оштрафовала налоговая на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам

«Барселона» опровергла информацию о штрафе от налоговой.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам. Рассматривалась передача членам команды автомобилей Audi и оплата чартерных рейсов игрокам.

«Проверка проводилась относительно периода с 2015 по 2018 год, расследование было завершено в июле 2021 года. Ни по одному из предполагаемых нарушений, о которых говорится в статье, не были применены санкции», – заявили в «Барселоне».