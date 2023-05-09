«Ман Сити» – фаворит перед игрой на поле «Реала». Воспользуйтесь фрибетом 2000 рублей!

Противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» – скрытый финал Лиги чемпионов. Сильнейшая команда из этой пары наверняка сможет разобраться с «Миланом» или «Интером» в матче за трофей…

Первая игра пройдет на поле «Реала». Но фаворитом выглядит «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы готова сделать очередной шаг к долгожданному треблу, и «Фонбет» предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 2,15.

Опрометчиво было бы считать, что «Реал» окажется простым соперником для «горожан». В прошлом сезоне Карло Анчелотти и его игроки сумели превзойти «Манчестер Сити» по сумме двух матчей. Верите, что мадридцы повторят успех? Тогда обратите внимание на заманчивый коэффицент на победу «Реала» в первом матче – 3,50.