Глава «Зенита» Илюхина о чемпионстве: «22-й трофей в XXI веке. Опережая соперников, опережаем время!»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина поздравила команду с чемпионством.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир (3:2).

« », став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в XXI веке!

Опережая соперников, опережаем время! Наши цели неизменны – быть всегда и во всем первыми!» – сказала .

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