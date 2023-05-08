Глава «Зенита» Илюхина о чемпионстве: «22-й трофей в XXI веке. Опережая соперников, опережаем время!»
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина поздравила команду с чемпионством.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).
«Зенит», став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в XXI веке!
Опережая соперников, опережаем время! Наши цели неизменны – быть всегда и во всем первыми!» – сказала Илюхина.
«С помощью Миллера построили команду-династию». Как «Зенит» и Ротенберг благодарят патрона за счастье побед
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
Вроде победили.
Но приходится караулить на сайте и бдительно минусовать правду.
Разве эта победа??????
Эта карма.
Вы же доказывали, что Зенит самый популярный клуб?
Почему так неспокойно себя ведете?
Что так? Почему страна не устраивает карнавал?
Я видел чемпионство другой команды....
Страна ликовала.
Так, что не надо лгать, и любить свою ложь.
22-й титул
21-й век