Глава «Зенита» Илюхина о чемпионстве: «22-й трофей в XXI веке. Опережая соперников, опережаем время!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Елена Илюхина Футбол

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина поздравила команду с чемпионством.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

«Зенит», став чемпионом в 2023 году, завоевал 22-й трофей в XXI веке!

Опережая соперников, опережаем  время!  Наши цели неизменны – быть всегда и во всем первыми!» – сказала Илюхина.

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53 комментария

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tahat4
Ответ Eridan
Постеснялись бы в лиге пастухов кричать о свои "великих" чемпионствах. Выглядит все это позорненько со стороны.
Я болею за Спартак, не люблю (мягко сказано) Зенит, но я не понимаю подобных претензий. Спартак в 90е тоже в лиге пастухов получается брал чемпионство? И Рубин? Зениту теперь в другой чемп что ли переходить?
+40
-10
+30
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Федя Букин
Ответ Mypta3uh23
Почему от баварии и псж нет такого пафоса?
у них лига слабее
+21
-4
+17
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juki_puki
так ильюхина или илюхина? или чья вообще-
+10
-1
+9
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Eridan
Постеснялись бы в лиге пастухов кричать о свои "великих" чемпионствах. Выглядит все это позорненько со стороны.
+57
-48
+9
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А.Э.РАСИМ
Смотрите, какая страшная судьба.
Вроде победили.
Но приходится караулить на сайте и бдительно минусовать правду.

Разве эта победа??????

Эта карма.

Вы же доказывали, что Зенит самый популярный клуб?
Почему так неспокойно себя ведете?
Что так? Почему страна не устраивает карнавал?

Я видел чемпионство другой команды....
Страна ликовала.
Так, что не надо лгать, и любить свою ложь.
+6
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Кирилл.С-Пб
Ответ гилберт
Хтоо??
Илюхина в пальто)))
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Alestern
Можно больше не смотреть этот цирк под названием РПЛ… До тех пор, пока зенит не отправят обратно в его родную стихию - пердив… Но эти справедливые времена еще не скоро наверное.
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Karl_Ivanovich
И как бы никто не замечает, что поражение "Спартака" от "Зенита" принесло наибольшие дивиденды ... ЦСКА: для "Зенита" чемпионство было уже предрешено, а вот падение "Спартака" на 4 место это подарок "армейцам".
+7
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Валдис Пельш
"опережая соперников, опережая время"- опережатели конечно собрались
+6
-3
+3
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Mypta3uh23
Почему от баварии и псж нет такого пафоса?
+8
-6
+2
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Виталий Желтоусов
сколько этих...руководителей: председатель, директор...- кормят их там неплохо
+1
0
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Николай Иванов
Ответ Eridan
Постеснялись бы в лиге пастухов кричать о свои "великих" чемпионствах. Выглядит все это позорненько со стороны.
Ну по уровню коррупции впереди планеты всей точно
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Abriel
Ответ А.Э.РАСИМ
Ни один из болельщиков Зенита не будет клястся родными в честности чемпионата. Ни один из них. Такое смущенное чемпионство. Кукольный чемпионат, предсказуемым титул. Путинский Зенит.
закусывай
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be3myasa
Опережая пространство!
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Н.Ф.
23-й год
22-й титул
21-й век
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Dr. Heisenberg
Ну, опередить время в стране, где время остановилось - небольшая заслуга.
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trav
Ответ Зубы Дзюбы
Спартак и Рубин в отличии от семака в Европе класс подтверждали после этого
Помним, помним. 1-18 тяжело забыть.
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