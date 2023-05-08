Ростральные колонны зажглись в Санкт-Петербурге в честь победы «Зенита» в РПЛ

В Санкт‑Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь победы «Зенита» в Мир .

Накануне сине-бело-голубые обыграли дома «Спартак» (3:2) в 26-м туре и досрочно обеспечили себе золотые медали.

Также праздничную подсветку в честь победы «Зенита» включил небоскреб «Лахта Центр»: «Гордимся нашими чемпионами! С восьми вечера и до пяти утра «Лахта Центр» приветствует любимую команду праздничной подсветкой».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️