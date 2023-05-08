Ростральные колонны зажглись в Санкт-Петербурге в честь победы «Зенита» в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

В Санкт‑Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь победы «Зенита» в Мир РПЛ.

Накануне сине-бело-голубые обыграли дома «Спартак» (3:2) в 26-м туре и досрочно обеспечили себе золотые медали.

Также праздничную подсветку в честь победы «Зенита» включил небоскреб «Лахта Центр»: «Гордимся нашими чемпионами! С восьми вечера и до пяти утра «Лахта Центр» приветствует любимую команду праздничной подсветкой».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

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8 комментариев

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psixyec
Пятые точки спартаковцев не остались в стороне и тоже зажглись в честь победы Зенита.
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-8
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ЗЕНИТ65
Всем доброго чемпионского утра! Сегодня даже природа отмечает победу. Солнце с самого утра.
+5
-2
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HI MARS
Ответ Wayne Gretzky 99
Так они и на гомосексуальную свадьбу грефа зажигались,и чо? Тоже мне колонны…
Володин и Греф — не геи
+1
-1
0
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