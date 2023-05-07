Шансы «Зенита» стать чемпионом в игре со «Спартаком» велики. Смотрите центральный матч выходных бесплатно с Winline!

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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Winline Derby в 26-м туре РПЛ.

Победа в этом матче принесет команде тренера Сергея Семака золотые медали, поскольку «Ростов» в субботу потерял очки «Факелом» (0:2).

В осеннем матче чемпионата «Зенит» выиграл в Москве благодаря голам Деяна Ловрена и Андрея Мостового. Также команды дважды встречались на групповой стадии Кубка России, где «Спартак» разгромил соперника в первой встрече и проиграл во второй в серии пенальти.

Букмекеры считают, что шансы «Спартака» на победу весьма скромны: 6,00 против 1,53 за «Зенит», ничью можно взять за 4,60. А на победу «Зенита» в обоих таймах можно поставить за 3,55.

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