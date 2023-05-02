Милан Гайич: «Большой отрыв в таблице доказывает, что «Зенит» – сильнейшая команда РПЛ»

Игрок ЦСКА Милан Гайич высказался о «Зените».

– Каковы шансы ЦСКА подняться выше в турнирной таблице?

– Мы будем биться за то, чтобы находиться как можно выше в турнирной таблице.

Настраиваемся на каждую команду, с которой будем играть. Я думаю, все в наших силах.

– Как тебе «Зенит»?

– На данный момент у них большой отрыв в таблице. Это доказывает, что «Зенит» – сильнейшая команда чемпионата России прямо сейчас, – сказал футболист ЦСКА.

«Зенит» опережает «Ростов» на 11 очков в турнирной таблице Мир . ЦСКА отстает на 13 баллов от « ».

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