Милан Гайич: «Большой отрыв в таблице доказывает, что «Зенит» – сильнейшая команда РПЛ»
Игрок ЦСКА Милан Гайич высказался о «Зените».
– Каковы шансы ЦСКА подняться выше в турнирной таблице?
– Мы будем биться за то, чтобы находиться как можно выше в турнирной таблице.
Настраиваемся на каждую команду, с которой будем играть. Я думаю, все в наших силах.
– Как тебе «Зенит»?
– На данный момент у них большой отрыв в таблице. Это доказывает, что «Зенит» – сильнейшая команда чемпионата России прямо сейчас, – сказал футболист ЦСКА.
«Зенит» опережает «Ростов» на 11 очков в турнирной таблице Мир РПЛ. ЦСКА отстает на 13 баллов от «Зенита».
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кстати, довольно неплохо заменил Марио на правой бровке. понятно, что уровень футболистов разный, но такого провала, как было при замене, условного, Мусы на Оланаре/Траоре нет и в помине. старательный, носится по всей боковой, простреливает, обыгрывается в стенки в Чалом/Мединой.