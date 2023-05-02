Милан Гайич: «Большой отрыв в таблице доказывает, что «Зенит» – сильнейшая команда РПЛ»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Игрок ЦСКА Милан Гайич высказался о «Зените».

– Каковы шансы ЦСКА подняться выше в турнирной таблице?

– Мы будем биться за то, чтобы находиться как можно выше в турнирной таблице.

Настраиваемся на каждую команду, с которой будем играть. Я думаю, все в наших силах.

– Как тебе «Зенит»?

– На данный момент у них большой отрыв в таблице. Это доказывает, что «Зенит» – сильнейшая команда чемпионата России прямо сейчас, – сказал футболист ЦСКА.

«Зенит» опережает «Ростов» на 11 очков в турнирной таблице Мир РПЛ. ЦСКА отстает на 13 баллов от «Зенита».

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10 комментариев

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Александр Жердин
Только не рассказывай это пассажирам из Тарасовки. А то у них приступ свинного гриппа начнётся.
+17
-3
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Добрый Ретроград
Ответ Granero-24
Зенит как Барселона опережает на 11 очков, но...
Но есть нюанс)))
+6
-2
+4
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Кот болотный
Если "Спартачей" в тройке не окажется - чесслово: "игогокну" пять раз.
+4
-1
+3
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Добрый Ретроград
Ответ Кот болотный
Если "Спартачей" в тройке не окажется - чесслово: "игогокну" пять раз.
И ведь не окажется.
+5
-3
+2
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Egor Aleksandrovich
серб адекватен. большой отрыв уже который год от ближайших преследователей - наилучший ответ на вопрос о команде #1 в лиге.

кстати, довольно неплохо заменил Марио на правой бровке. понятно, что уровень футболистов разный, но такого провала, как было при замене, условного, Мусы на Оланаре/Траоре нет и в помине. старательный, носится по всей боковой, простреливает, обыгрывается в стенки в Чалом/Мединой.
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камикадзе
💯
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