Карпин о 2-м месте «Ростова»: «Если бы мне это сказали в начале сезона, подумал бы, что человек сошел с ума»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин удивлен вторым местом «Ростова» после 25 туров сезона Мир РПЛ.

— Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал бы, что человек сошел с ума. Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже — лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю.

Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось. Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом — от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.

— Следующий сезон — борьба за золото?

— Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25-го тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас? — сказал главный тренер «Ростов».

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14 комментариев

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Рустам Микогазиев
при входе спорц ловко суёт рекламу прямо под палец
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Quiet Dad
Безнадёжных амбиций не строит. Валера реалист.
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Адекватник
при чем этот реально уникальная ситуация в том плане, что по игре Ростов ничего выдающегося не показывает. сколько игр видел - не совсем понятно во что играют, но результат - реально выдающийся. а это значит, что, как ни крути, Валера стал сильным тренером. если команда играет не слишком ярко, но стабильно добивается результата - значит тренер реально настоящий, а не чисто вывеска для пресс конференций. тут уж как ни крути...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Да какая для Ростова борьба за чемпионство? Есть Зенит, безусловный фаворит, и есть Спартак, глыба, которая и будет биться с Зенитом за чемпионство. Туров пять. Может шесть будет биться.
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Кино Музыка
Синоним выражения "сошел с ума" подходит больше)
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riverman1980
так если вычесть 20-25 очков, подаренных судьями, Ростов как раз и был бы между Уралом и Сочи, что и соответствует его реальному уровню игры.
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Кеша
Ростов стабильная команда , которую построил Карпин . Не сливается откровенным аутсайдерам , как Динамо. Набирает очки в меру возможностей . Все очки , которые должен был забрать забрал . Потому такой результат . Карпин молодец . Считаю его лучшим тренером лиги .
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Семен Сергеевич
Карпин - один из лучших тренеров России сейчас. Несмотря на средний по подбору игроков состав идет на 2 месте.

Привет, Сергею Семаку ;)
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