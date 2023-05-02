Карпин о 2-м месте «Ростова»: «Если бы мне это сказали в начале сезона, подумал бы, что человек сошел с ума»

Валерий Карпин удивлен вторым местом «Ростова» после 25 туров сезона Мир РПЛ.

— Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал бы, что человек сошел с ума. Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже — лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю.

Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось. Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом — от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.

— Следующий сезон — борьба за золото?

— Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25-го тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас? — сказал главный тренер « ».

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