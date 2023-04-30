«Ливерпуль» – очевидный фаворит в игре с «Тоттенхэмом»

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В рамках 34-го тура АПЛ встретятся соседи по таблице – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Красные» считаются очевидным фаворитом. «Фонбет» предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 1,50. Но «Тоттенхэм» не самый простой соперник…

На днях лондонская команда вырвала ничью у «Манчестер Юнайтед», отыгравшись со счета 0:2. Поставить на победу «Тоттенхэма» на «Энфилде» можно с коэффициентом 5,60, на ничью – с 4,90.

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1 комментарий

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OneLad
3:1 в первом тайме. Если Ливерпуль продолжит в том же духе, то поможет Тоттенхэму сделать 3:3. Не знаю что думает Клопп, но каким бы крутым не был Ван Дейк раньше, сейчас это пешеход, как и центр обороны, собственно защита и опорная зона идут взявшись за руки. Можно смело отпускать парней на трансферное окно и искать им всем замену
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