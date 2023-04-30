«Ливерпуль» – очевидный фаворит в игре с «Тоттенхэмом»

В рамках 34-го тура АПЛ встретятся соседи по таблице – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Красные» считаются очевидным фаворитом. «Фонбет» предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 1,50. Но «Тоттенхэм» не самый простой соперник…

На днях лондонская команда вырвала ничью у «Манчестер Юнайтед», отыгравшись со счета 0:2. Поставить на победу «Тоттенхэма» на «Энфилде» можно с коэффициентом 5,60, на ничью – с 4,90.