Смотрите матч «Ман Сити» – «Арсенал» бесплатно! Хозяева – явные фавориты

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Арсенал» на «Этихад Стэдиум».

Игра может стать решающей в борьбе за чемпионский титул. «Арсенал» пока что возглавляет таблицу Премьер-лиги с пятиочковым отрывом, но у «Манчестер Сити» остается два матча в запасе, что делает этот клуб потенциальным лидером. Winline дарит всем шикарную возможность посмотреть важнейшее противостояние в прямом эфире совершенно бесплатно!

Фаворитом матча считается «Манчестер Сити». Winline предлагает поставить на хозяев с коэффициентом 1,57. Шансы «Арсенала» котируются в три с половиной раза ниже. Коэффициент на победу гостей – 5,60. Ничья устроит скорее «Манчестер Сити», чем лондонский клуб… На такой исход можно поставить с коэффициентом 4,60.

3 комментария

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Дмитрий Нагорный
Лучше напишите где посмотреть, яб посмотрел
+2
0
+2
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Большое сердце Неймара
Ответ Дмитрий Нагорный
Лучше напишите где посмотреть, яб посмотрел
так через их приложение и можно будет посмотреть
0
0
0
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Pew Piwo
Ответ Дмитрий Нагорный
Лучше напишите где посмотреть, яб посмотрел
ВК спорткаст чоткие ребята
0
0
0
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