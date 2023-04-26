Смотрите матч «Ман Сити» – «Арсенал» бесплатно! Хозяева – явные фавориты

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Арсенал» на «Этихад Стэдиум».



Игра может стать решающей в борьбе за чемпионский титул. «Арсенал» пока что возглавляет таблицу Премьер-лиги с пятиочковым отрывом, но у «Манчестер Сити» остается два матча в запасе, что делает этот клуб потенциальным лидером. Winline дарит всем шикарную возможность посмотреть важнейшее противостояние в прямом эфире совершенно бесплатно!

Фаворитом матча считается «Манчестер Сити». Winline предлагает поставить на хозяев с коэффициентом 1,57. Шансы «Арсенала» котируются в три с половиной раза ниже. Коэффициент на победу гостей – 5,60. Ничья устроит скорее «Манчестер Сити», чем лондонский клуб… На такой исход можно поставить с коэффициентом 4,60.