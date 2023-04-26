За организацию договорного матча пожизненно отстранены от футбола игроки «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуков». Последние подавали сигналы на игре с «Салютом»

Теги СКА Хабаровск КДК РФС Вторая лига Александр Дюков СКА-Хабаровск-2 Артур Григорьянц договорные матчи Гванзав Магомедов Р-Спорт Салют Руслан Пидлисняк Иван Коршунов Ессентуки Матвей Трощенков Футбол

Игроки «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2» пожизненно отстранены от футбола.

КДК РФС принял решение аннулировать результат матча, состоявшегося 20 октября 2022 года в рамках чемпионата Второй лиги, и присудил поражение «СКА-Хабаровск-2» со счетом 0:3.

Четверо игроков клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки» пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, за манипулирование результатом матча. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Поступило заявление от руководства РФС, что в матче «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» в Белгороде имело место влияние на результат. Провели серьезное расследование данного факта. К ответственности привлекли футболистов «СКА-Хабаровск». В их действиях усматриваются признаки влияния на результат матча.

Был установлен факт сговора между игроками СКА и начальником «Ессентуков», где этот сговор проходил, в какой гостинице и так далее. Также установили, что во время матча были получены от определенных структур (букмекерских контор) денежные средства», – сказал Григорьянц.

«Четверо футболистов СКА – [Матвей] Трощенков, [Иван] Коршунов, [Олег] Коротков, [Дмитрий] Кумсаров – активно сотрудничали со следствием. Получили письмо от [президента РФС Александра[ Дюкова с просьбой освободить этих футболистов от ответственности и удовлетворили ее.

По решению КДК, аннулирован результат матча и присуждено техническое поражение СКА со счетом 0:3. За организацию договорного матча запрещено осуществлять любую футбольную деятельность следующим лицам: игроки СКА – [Денис] Деркунский, [Руслан] Пидлисняк, игроки «Ессентуков» – [Джоси] Дзауров, [Зийадхан] Маммадов, начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов», – добавил глава КДК.

В матче, проходившем 20 октября 2022 года, «Салют» победил со счетом 3:1. Как отмечает Baza, игроки «Ессентуков» приехали на матч в Белгород, чтобы передавать условные сигналы. Также они списывались с футболистами во время перерыва.

Материалы по договорному матчу могут передать в Следственный комитет – на их основе там могут возбудить дело по статье 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

РФС расследует возможный договорняк во Второй лиге. Что об этом известно?

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58 комментариев

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jonnysilverhand01
Главный договорняк российского футбола это газовый генерал кооператива «Озера»
+152
-52
+100
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Нужна уголовная ответственность для всех причастных.
+62
-6
+56
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SSilence
Ответ Max Zhomkov
да ладно??!! никогда же такого не было! вот это событие! (НЕТ)
Опять все не так?
+48
-2
+46
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Брэд Либил
до чего ж криво новость сформулирована. пока разберёшься причём тут "Ессентуки" всю голову сломаешь
+33
0
+33
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Клирик
Так суд ещё ничего не доказал, почему уже отстранили? Мало ли какие выводы сделал КДК, это ещё ни о чём не говорит.
+15
0
+15
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STB
Ответ jonnysilverhand01
Главный договорняк российского футбола это газовый генерал кооператива «Озера»
10 приплетаний из 10, это шедевр!
+15
-3
+12
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Добрый Ретроград
Ответ jonnysilverhand01
Главный договорняк российского футбола это газовый генерал кооператива «Озера»
Это главный договорняк и главная беда России.
+16
-6
+10
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Роман
когда уже до зенита дойдет дело
+30
-20
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Максим Прокофьев
Ещё раз повторюсь. Проверяйте матч последнего тура группы Б ПФЛ между Тверью и Электроном. Последние 4 мину ы игры пересмотрите на том же ютубе в записи как два игрока Электрона Яковлев и Зайцев выйдя на замену на 86 минуте (71 и 5 номер) совместно с вратарём Клюкиным стараются всеми силами отдать сопернику мяч у своих ворот и проиграть матч 4:0 а не 3:0, при этом удаётся это сделать с 3-4 попытки что и делает ситуацию до боли комичной если бы не хотелось плакать (я болельщик Тверской Волги, следящий за новоделом ФК Тверь)
+8
0
+8
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Консервативный глор
Ответ Max Zhomkov
да ладно??!! никогда же такого не было! вот это событие! (НЕТ)
Было всегда. Но ловят крайне редко.
+7
0
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Роман
Ответ jonnysilverhand01
Главный договорняк российского футбола это газовый генерал кооператива «Озера»
все так!
+16
-9
+7
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Александр Ульянов
позвони ли бы Миллеру, он объяснил бы как все сделать без палева
+19
-13
+6
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damondiamond
в фифу могут играть?
+5
0
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wadwill13
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Нужна уголовная ответственность для всех причастных.
не просто нужна- она есть. и у нас законы есть!!!! но их никто не исполняет так как люди поделились но попались... любое нарушение можно под статьи с махинациях и умышленно введение в заблуждение с целью обогащения приянуть..но этого не делают.. зато украдешь " на кусок хлеба жля сына или дочки" и сядешь лет на 7.... и это не только в рф.. в европе точно также... кто жил в Европе обычным человеком с европейского завода скажет также.
+7
-2
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LokoKa1ser92
Хабаровск? Салют? Ессентуки? Там три команды что ли играли? Ничего не понимаю
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avcgloronalduMU
два матча для рассмотрения - ЦСКА мордовия при слуцком и мутко
+5
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Strepto
Ответ jonnysilverhand01
Главный договорняк российского футбола это газовый генерал кооператива «Озера»
Коряво работаешь, Тарас
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Aleksey Dolmatov
Ответ Max Zhomkov
да ладно??!! никогда же такого не было! вот это событие! (НЕТ)
Нашли и наказали ублюдков, что не так-то, что не нравится?
+3
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Overkiller
"Азиатские конторы" это какой то вид деятельности новый? Азиатами торгуют или что с ними делают? Хоть предложения то из слов складывайте нормально...
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Брэд Либил
Ответ LokoKa1ser92
по моему в новости либо ошибки, либо она написана крайне некорректно)
она очень кривая: я сам пару минут втыкал пока всё понял. а пуш вообще с ошибкой был.
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Антон Фалафель
Все, кто замутил договорняк приверженцы самой мирной религии. Это не харам???
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Клирик
И посмотрел я эти голы. Хрен там во что верить и как что можно этим доказать. Ооочень всё сомнительно.
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Сибирский литовец
Это из - за таких Спартак не может чемпионом стать , нелюди)
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timo49
Сейчас такой футбол, что проще найти матч, где не было договорняка
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Илья Лисицкий
отлично, а то что судьи засуживают одну команду в хлам , это по вашему не договорняк? то есть судью отстранить мы не можем пожизненно от футбола ?
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