Коло Туре об «Арсенале»: «Они сидят сложа руки, когда ведут в счете, вместо того, чтобы дожимать. Нельзя такое допускать в АПЛ»

Теги Коло Туре премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Коло Туре указал на проблему «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.

«На них оказывается давление из-за того, что они давно не выигрывали чемпионат.

Они очень сильно хотят победить, и поэтому бывают моменты, когда они немного перестают играть.

Ведя в счете по ходу матча, они сидят сложа руки, вместо того, чтобы дожимать соперника или продолжать давить. Нельзя такое допускать в АПЛ. 

В каждом матче нужно играть все 95 минут и стараться оказывать давление на соперника. Они должны управлять этим лучше, если хотят выиграть титул», – заявил бывший защитник «канониров».

В этом месяце в двух матчах подряд – с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) – «Арсенал» вел 2:0, но не доводил игры до побед.

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4 комментария

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ConorNite
Команда Артеты в любом случае еще на ранней стадии строения. Нужно еще немного времени + несмотря на далеко не лучший состав в АПЛ, они навязывают серьезную конкуренцию самому Сити. Это достойно похвалы
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Jovana Jovičić
Так говорит, будто взял не одно чемпионство с Арсеналом, а, как минимум, три подряд
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Ван Гог
Это называется "менталитет победителей". У Арсенала он еще не выработался, но они на верном пути. Радостно видеть, как клуб возрождается из пепла. Завтра ждем огненной игры!
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gninnur esrever*
Все правильно говорит Коло. Не умели дожимать и не научились
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