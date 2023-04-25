Коло Туре об «Арсенале»: «Они сидят сложа руки, когда ведут в счете, вместо того, чтобы дожимать. Нельзя такое допускать в АПЛ»

Коло Туре указал на проблему «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.

«На них оказывается давление из-за того, что они давно не выигрывали чемпионат.

Они очень сильно хотят победить, и поэтому бывают моменты, когда они немного перестают играть.

Ведя в счете по ходу матча, они сидят сложа руки, вместо того, чтобы дожимать соперника или продолжать давить. Нельзя такое допускать в АПЛ.

В каждом матче нужно играть все 95 минут и стараться оказывать давление на соперника. Они должны управлять этим лучше, если хотят выиграть титул», – заявил бывший защитник «канониров».

В этом месяце в двух матчах подряд – с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) – «Арсенал» вел 2:0, но не доводил игры до побед.

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