Где смотреть Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 27 апреля
В четверг, 27 апреля, сыграют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед в 33 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Прогноз на матч Тоттенхэм – МЮ
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
Комментарии