Где смотреть Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 27 апреля

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

В четверг, 27 апреля, сыграют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед в 33 туре АПЛ.

  • Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

  • Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.

Тоттенхэм: все новости

Манчестер Юнайтед: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Тоттенхэм – МЮ

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий