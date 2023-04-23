ЦСКА – явный фаворит. «Локо» вновь проиграет армейцам?

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

ЦСКА примет «Локомотив» в это воскресенье.

Беспроигрышная серия армейцев достигла восьми матчей. И «Фонбет» считает их фаворитами в московском дерби! Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,80.

«Локомотив» уже проигрывал армейцам в текущем сезоне, потерпев поражение со счетом 0:1 в октябре. Победа железнодорожников в это воскресенье кажется маловероятной, коэффициент – 4,40.

У обеих команд были как плохие, так и хорошие периоды в текущем чемпионате, и матч может сложиться по-разному, но вам вовсе не обязательно рисковать! Воспользуйтесь отличной опцией в виде фрибета 2000 рублей, который дарит «Фонбет»!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий