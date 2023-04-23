ЦСКА – явный фаворит. «Локо» вновь проиграет армейцам?

ЦСКА примет «Локомотив» в это воскресенье.

Беспроигрышная серия армейцев достигла восьми матчей. И «Фонбет» считает их фаворитами в московском дерби! Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,80.

«Локомотив» уже проигрывал армейцам в текущем сезоне, потерпев поражение со счетом 0:1 в октябре. Победа железнодорожников в это воскресенье кажется маловероятной, коэффициент – 4,40.