ЦСКА – явный фаворит. «Локо» вновь проиграет армейцам?
ЦСКА примет «Локомотив» в это воскресенье.
Беспроигрышная серия армейцев достигла восьми матчей. И «Фонбет» считает их фаворитами в московском дерби! Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,80.
«Локомотив» уже проигрывал армейцам в текущем сезоне, потерпев поражение со счетом 0:1 в октябре. Победа железнодорожников в это воскресенье кажется маловероятной, коэффициент – 4,40.
У обеих команд были как плохие, так и хорошие периоды в текущем чемпионате, и матч может сложиться по-разному, но вам вовсе не обязательно рисковать! Воспользуйтесь отличной опцией в виде фрибета 2000 рублей, который дарит «Фонбет»!
Комментарии