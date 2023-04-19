«Баварии» надо отыграть 3 мяча у «Ман Сити» – это почти нереально. А получить до 7000 рублей от BetBoom – вполне реально!

«Бавария» принимает «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первой игре «горожане» забили мюнхенцам три безответных мяча, после чего «Бавария» в чемпионате не сумела обыграть «Хоффенхайм». «Сити» же без труда разобрался с «Лестером» и вообще не проигрывает во всех турнирах с начала февраля, победив в 10 последних матчах.

Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы фаворитом предстоящей игры, хотя разница в коэффициентах и небольшая: 2,39 за победу «Сити» против 2,76 за выигрыш «Баварии». За солидные 3,8 можно взять ничью, но стоит учесть, что за 10 встреч между соперниками такого результата не было ни разу. И точно нет никакого смысла ставить на проход «Манчестер Сити»: коэффициент всего 1,03 против 13 за «Баварию»!

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