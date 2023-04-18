Шансы «Челси» на проход в 7 раз ниже, чем у «Реала». Мадридцы выиграют и второй матч?

«Челси» примет «Реал» на «Стэмфорд Бридж» в этот вторник.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская команда одержала уверенную победу, забив два безответных гола. Сейчас с трудом верится, что «синие» смогут ответить достойно…

«Фонбет» считает «Мадрид» явным фаворитом. Коэффициент на выход этой команды в полуфинал – 1,09. Но в футболе никогда нельзя исключать сенсацию! Предчувствуете невероятный успех «Челси»? Поставить на проход «синих» в следующую стадию можно с очень выгодным коэффициентом 7,80!

Ответный матч может быть интересен сам по себе. Сумеет ли «Реал» не просто пройти дальше, а переиграть соперника в Лондоне? «Фонбет» предлагает коэффициент 2,45 на победу гостей, на «Челси» можно поставить с 2,75.

Чем бы ни закончилось противостояние, вам точно сыграют на руку 2000 рублей. Получите их в качестве фрибета!