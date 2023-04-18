В среду, 19 апреля, сыграют Бавария и Манчестер Сити в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бавария – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бавария – Манчестер Сити