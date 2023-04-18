Где смотреть Бавария – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 19 апреля

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Футбол

В среду, 19 апреля, сыграют Бавария и Манчестер Сити в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Бавария – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бавария – Манчестер Сити

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