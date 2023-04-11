«Ман Сити» – большой фаворит домашнего матча с «Баварией». Ставьте на игру ЛЧ с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

«Манчестер Сити» играет с «Баварией» дома в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

У «Баварии» 8 побед в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – мюнхенцы выиграли все свои матчи. «Сити» также идет без поражений, хотя трижды сыграл вничью, в том числе на этапе 1/8 финала с «Лейпцигом» в гостях.

Команда Пепа Гвардиолы – огромный фаворит в первой встрече с «Баварией», которую недавно возглавил Томас Тухель: 1,77 против 4,60, а за ничью дают 4,10. Мюнхенцы неизменно забивают в этой ЛЧ, так что неплохо смотрится вариант «обе забьют» за 1,63. Кстати, у Тухеля в «Челси» были неплохие показатели против Пепа: Томас выиграл 3 из 5 матчей, хотя и уступил в двух последних.