Во вторник, 11 апреля, сыграют Бенфика и Интер в первом матче четвертьфинале Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бенфика – Интер

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бенфика – Интер