«Балтика» Игнашевича до 25 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге
Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 25 матчей
В 26-м туре команда под руководством Сергея Игнашевича сыграла вничью с «Родиной» (0:0).
В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.
«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 53 очка в 26 турах. На 2-м месте – «Рубин» (47 очков), третьим с матчем в запасе идет «Енисей» (43).
Надеюсь,они там будут (Я о том,что могут приоритеты поменяться(Знаете,как у нас это бывает :) -этого не хотелось бы.)