«Балтика» Игнашевича до 25 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 25 матчей

В 26-м туре команда под руководством сыграла вничью с « » (0:0).

В текущем сезоне калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре « » проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 53 очка в 26 турах. На 2-м месте – «Рубин» (47 очков), третьим с матчем в запасе идет «Енисей» (43).