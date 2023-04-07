«Балтика» Игнашевича до 25 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

Теги Сергей Игнашевич Первая лига Балтика рекорды Родина Москва Футбол

Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 25 матчей

В 26-м туре команда под руководством Сергея Игнашевича сыграла вничью с «Родиной» (0:0).

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 53 очка в 26 турах. На 2-м месте – «Рубин» (47 очков), третьим с матчем в запасе идет «Енисей» (43).

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14 комментариев

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ARAMIS777
Удачи Балтике в РПЛ.
Надеюсь,они там будут (Я о том,что могут приоритеты поменяться(Знаете,как у нас это бывает :) -этого не хотелось бы.)
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Денис Фёдоров
Дома, на Родине, нужно было брать три очка!
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ARAMIS777
Ответ Колбаскер тут
Наконец-то вместо 2 московских вернутся две российских команды в РПЛ. Всех бы московских из РПЛ выкинуть и оставить РОССИЙСКУЮ Премьер Лигу
"Дядя......(Не знаю вашего имени, вставьте сами) Вы дурак?"(с)
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Колбаскер тут
Наконец-то вместо 2 московских вернутся две российских команды в РПЛ. Всех бы московских из РПЛ выкинуть и оставить РОССИЙСКУЮ Премьер Лигу
Проспись!
+1
0
+1
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demai
Ответ Красная стрела
Вот второй раз результат даёт. Вообще может чего из него хоть выйдет. Вдумчивый такой мужик. Я вот даже не помню с ним историй скандальный каких и громких🤔 профи
Разве что Наташу Пакуеву увел у Уткина
0
0
0
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Alex Metallov
Должны выйти, осталось немного.
+1
0
+1
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26
Ответ Колбаскер тут
Наконец-то вместо 2 московских вернутся две российских команды в РПЛ. Всех бы московских из РПЛ выкинуть и оставить РОССИЙСКУЮ Премьер Лигу
закусывать надо
+2
-1
+1
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Владимир Владимирович
Вообще и правительство наверняка заинтересована в том чтобы Калининрад имел команду в вышке, особенно в нынешних условиях. Нужно чтобы и западная Россия была на виду в спорте
0
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0
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Красная стрела
Вот второй раз результат даёт. Вообще может чего из него хоть выйдет. Вдумчивый такой мужик. Я вот даже не помню с ним историй скандальный каких и громких🤔 профи
+4
0
+4
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Колбаскер тут
Наконец-то вместо 2 московских вернутся две российских команды в РПЛ. Всех бы московских из РПЛ выкинуть и оставить РОССИЙСКУЮ Премьер Лигу
+3
-5
-2
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Red Wings the best
Ответ Tsamourlidis_mufc
Балтика 9ка Игнашевича
Не совсем так. Портер.
+1
0
+1
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Red Wings the best
Круто! Надеюсь в РПЛ калининградцы незатеряются.
+3
0
+3
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Владимир Владимирович
Ничего себе , Игнаш всё ещё тренирует Балтику. Красавчик , и в бытность футболистом был хорош, и вне поля был разумным . Удачи Сергей Игнашевич . Со времён отбора на Евро 2004 он мне симпатичен . Игнашевич разбегается , ударрррр гооол
+6
-1
+5
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Tsamourlidis_mufc
Балтика 9ка Игнашевича
+7
-2
+5
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