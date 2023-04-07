Пеп о том, что его никогда не увольняли из клубов: «Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола пошутил, что его никогда не увольняли не из-за хорошей прически

У тренера «Ман Сити» спросили, почему он не был уволен ни из одного из клубов, в котором работал. До Англии каталонец тренировал «Баварию» и «Барселону».

«Я открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, меня бы уволили. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не увольняют, потому что мы выигрываем много матчей», – сказал Гвардиола.

 

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13 комментариев

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Kyancey
Ответ Barca_mania
Лучший оценивается по вкладу в футбол, за последние 20 лет не было настолько влиятельного на футбол тренера как Гвардиола.
А ещё лучше по достижениям. И какие достижения у Пепа? Особенно вне «Барсы»? Бундеслига и регулярные вылеты в четвертьфиналах ЛЧ с «Сити»?
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Владимир Владимирович
Куча полуфиналов и тотальное доминирование в Апл не отменяют того факта что он один из лучших
то что один из лучших тут даже глупо спорить, но лучший однозначно это спорно
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Barca_mania
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
лучший хотя бы раз в 5 лет должен лигу чемпионов выигрывать
Лучший оценивается по вкладу в футбол, за последние 20 лет не было настолько влиятельного на футбол тренера как Гвардиола.
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Andrey Kulchitsky
Ответ SWAGG
дутый гений Пепсу для того чтобы не позориться в ЛЧ нужен Месси с золотыми мячами, ХавИньесты и заряженные судейки чтобы хоть как то ушастика потрогать) Единственные 2 ЛЧ выиграл с помощью судей, с Интером шарлатана тоже хотели протащить, но в тот день бус Жозе сдержал бы ядерное оружие Северной Кореи. Всю жизнь тренит лучшую команду страны где работает. Настолько шарлатан, что умудрился слить финал Тухелю с автобусным Челси. Пусть хотя бы как Жозе возьмет требл с Порту или Интером. Требл с Барсой и Энрике смог взять, тотально проехавшись по всем соперникам в ЛЧ, там реально была доминация без судейской помощи)
не лень было печатать такую длинную бессмысленную простыню?
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Владимир Владимирович
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
лучший хотя бы раз в 5 лет должен лигу чемпионов выигрывать
Куча полуфиналов и тотальное доминирование в Апл не отменяют того факта что он один из лучших
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Kyancey
Ответ Barca_mania
Лучший тренер в истории футбол💪
Когда лучший тренеров истории «футбол💪» выиграл последний раз ЛЧ?
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Ummash
Да как команда начинает ослабеть Пеп бежит оттуда по этому его не успевают выгонят
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Barca_mania
Лучший тренер в истории футбол💪
лучший хотя бы раз в 5 лет должен лигу чемпионов выигрывать
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SWAGG
дутый гений
Пепсу для того чтобы не позориться в ЛЧ нужен Месси с золотыми мячами, ХавИньесты и заряженные судейки чтобы хоть как то ушастика потрогать) Единственные 2 ЛЧ выиграл с помощью судей, с Интером шарлатана тоже хотели протащить, но в тот день бус Жозе сдержал бы ядерное оружие Северной Кореи.
Всю жизнь тренит лучшую команду страны где работает. Настолько шарлатан, что умудрился слить финал Тухелю с автобусным Челси.
Пусть хотя бы как Жозе возьмет требл с Порту или Интером. Требл с Барсой и Энрике смог взять, тотально проехавшись по всем соперникам в ЛЧ, там реально была доминация без судейской помощи)
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Red Wings the best
Всё правильно сказал.
Но,стоит заметить,что экономия на шампуне неотъемлемая часть бюджета любого клуба.
+1
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Владимир Владимирович
Ответ Barca_mania
Лучший тренер в истории футбол💪
Плюс с меня . Минимум один из лучших . Футбол Пепа оргазм для глаз
+3
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Владимир Владимирович
Моур о том что его всегда увольняют : это ни из за того что я седой
+4
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Barca_mania
Лучший тренер в истории футбол💪
+4
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