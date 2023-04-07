Пеп о том, что его никогда не увольняли из клубов: «Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других»
Пеп Гвардиола пошутил, что его никогда не увольняли не из-за хорошей прически
У тренера «Ман Сити» спросили, почему он не был уволен ни из одного из клубов, в котором работал. До Англии каталонец тренировал «Баварию» и «Барселону».
«Я открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, меня бы уволили. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не увольняют, потому что мы выигрываем много матчей», – сказал Гвардиола.
Пепсу для того чтобы не позориться в ЛЧ нужен Месси с золотыми мячами, ХавИньесты и заряженные судейки чтобы хоть как то ушастика потрогать) Единственные 2 ЛЧ выиграл с помощью судей, с Интером шарлатана тоже хотели протащить, но в тот день бус Жозе сдержал бы ядерное оружие Северной Кореи.
Всю жизнь тренит лучшую команду страны где работает. Настолько шарлатан, что умудрился слить финал Тухелю с автобусным Челси.
Пусть хотя бы как Жозе возьмет требл с Порту или Интером. Требл с Барсой и Энрике смог взять, тотально проехавшись по всем соперникам в ЛЧ, там реально была доминация без судейской помощи)
Но,стоит заметить,что экономия на шампуне неотъемлемая часть бюджета любого клуба.