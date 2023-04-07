Пеп о том, что его никогда не увольняли из клубов: «Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других»

Пеп Гвардиола пошутил, что его никогда не увольняли не из-за хорошей прически

У тренера «Ман Сити» спросили, почему он не был уволен ни из одного из клубов, в котором работал. До Англии каталонец тренировал «Баварию» и «Барселону».

«Я открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, меня бы уволили. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не увольняют, потому что мы выигрываем много матчей», – сказал Гвардиола.