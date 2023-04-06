«Спартак», «Акрон», «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России

«Краснодар» стал последним участником 2-го этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России

В 1/2 финала команда Владимира Ивича одержала победу над «Ростовом» (1:1, пен. 5:3). «Быки» вышли во второй этап полуфинала Пути регионов.

После сегодняшнего матча стали известны все команды, которые сыграют на этой стадии. Это « », « », « » и «Краснодар».

Жеребьевка следующих этапов Фонбет Кубка России состоится сегодня и начнется в 22:40 по московскому времени.