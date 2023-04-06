«Спартак», «Акрон», «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Акрон Футбол

«Краснодар» стал последним участником 2-го этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России

В 1/2 финала команда Владимира Ивича одержала победу над «Ростовом» (1:1, пен. 5:3). «Быки» вышли во второй этап полуфинала Пути регионов. 

После сегодняшнего матча стали известны все команды, которые сыграют на этой стадии. Это «Спартак», «Акрон», «Крылья Советов» и «Краснодар». 

Жеребьевка следующих этапов Фонбет Кубка России состоится сегодня и начнется в 22:40 по московскому времени. 

26 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ SanyaNosorog
Акрон - Крылья будет мощно, конечно, жаль только не на Самара-Арене, в Жигулёвске уж больно маленький стадион. Эль Самарико? 😃
Они уже играли друг с другом в Жигулевске в рамках ФНЛ два года назад, была довольно атмосферная заруба с победным голом Сергеева ценой травмы (убился об штангу в полёте).
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Tiestorzn17
И весь этот геморрой чтобы получить путевку в никуда…
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Сергей Лепехин
Ответ Евгений Квасников
это чо вообще за пути непонятные в этом кубке???? бред полный.
Проснулся
+1
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Sunnyboy
Как говорил Дельфин, пусть поездят))
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Konstantin Zorin
Ну, и чего жаловаться на новый регламент Кубка? Отличные же матчи проходят. В этом сезоне Кубок даже зрелищнее РПЛ оказался.
+6
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+6
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Михаил Тихомиров
Ответ Евгений Квасников
это чо вообще за пути непонятные в этом кубке???? бред полный.
Неужели было тяжело уделить 5 минут, чтобы во всем разобраться???? бред полный.
+4
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Михаил Тихомиров
Ответ faaakkkeee
После зашквара от Калешина? Не, спасибо.
А что произошло?
+3
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faaakkkeee
Ответ luu
За Акрон!
После зашквара от Калешина? Не, спасибо.
+3
-4
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Константин Эсперов
Ответ SanyaNosorog
Акрон - Крылья будет мощно, конечно, жаль только не на Самара-Арене, в Жигулёвске уж больно маленький стадион. Эль Самарико? 😃
Зато будет заполнен на 100 %
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Геннадий Роони
Ответ SanyaNosorog
Акрон - Крылья будет мощно, конечно, жаль только не на Самара-Арене, в Жигулёвске уж больно маленький стадион. Эль Самарико? 😃
Куйбышавико
+1
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Дмитрий Четвериков
Ответ Mr.Oizo
Победитель выходит в финал кубка Второй финалист: Урал - ЦСКА
победитель выходит на проигравшего в паре ЦСКА - Урал
+1
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Колбаскер тут
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Иван Шуткин
Проигравший выходит на проигравшего в финале Кубка Магадана и тогда уже окончательно может вылететь из Кубка России, но этого не точно, возможно голосование на Первом канале, оставить проигравшего или нет
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Ильдар Фарукшин
С крыльями сколько можно играть. Тогда Акрон или Краснодар
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Ковид 07.10.52
Спартаку повезло, что Ростов улетел, им бы он точно слил, а так остались более проходимые команды...
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nobrainnopain
Ответ Mr.Oizo
Победитель выходит в финал кубка Второй финалист: Урал - ЦСКА
О как) респаун точка в регионах) тогда надо еще самую первую вылетевшую команду в утешительный полуфинал с проигравшей командой кубка и второй финал кубка))) гулять так гулять
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Arti22
Ответ Mr.Oizo
Победитель выходит в финал кубка Второй финалист: Урал - ЦСКА
нет, победитель выходит на проигравшего в матче урал-цска
+1
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Евгений Квасников
это чо вообще за пути непонятные в этом кубке???? бред полный.
+4
-6
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Безумный Макс
честно дурацкая система....проиграл один раз всё вылетаешь без каких либо других шансов
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-1
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مختار موسى حاجييف
Ответ Mr.Oizo
Победитель выходит в финал кубка Второй финалист: Урал - ЦСКА
за кубок будут играть победители обоих финалов?
+2
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Владислав Шевченко
Ну если Спартак и отсюда не выйдет, то я не знаю…
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-1
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Никита Самарин
Акрон - Спартак
Краснодар - КС
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-1
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Ярик01
КС и Спартак вроде сеянные?
0
-2
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Mr.Oizo
Ответ nobrainnopain
А дальше что? Финал регионов и…?
Победитель выходит в финал кубка
Второй финалист: Урал - ЦСКА
+4
0
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SanyaNosorog
Акрон - Крылья будет мощно, конечно, жаль только не на Самара-Арене, в Жигулёвске уж больно маленький стадион. Эль Самарико? 😃
+17
-2
+15
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