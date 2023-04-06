Ари о будущем: «Если «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят в тренерский штаб, соглашусь. Хотел бы попробовать»

Ари не прочь поработать тренером в одном из своих экс-клубов в Мир РПЛ

«Если в будущем « », « » или « » пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать.

«Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом. Но когда ты профессионал, нужно думать о результате.

Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них», — сказал экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».