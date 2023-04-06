Ари о будущем: «Если «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят в тренерский штаб, соглашусь. Хотел бы попробовать»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ари Краснодар Футбол

Ари не прочь поработать тренером в одном из своих экс-клубов в Мир РПЛ

«Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать.

«Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом. Но когда ты профессионал, нужно думать о результате.

Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них», — сказал экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

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12 комментариев

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goleodor
Сначала нужно облажаться как тренеру, а уж потом можно и в депутаты податься.
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Konstantin Zorin
Какие тренеры, ты ж в депутаты собрался.
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heivani
В ,,Урал,,не хочешь? - Ах,да,там ведь Фидлер уже тренирует.)
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Дважды_Герой
И тут Мостовой такой: за мной будешь, молодой!
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Слава МТС
тфу, срамота !
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Сергей Ковалёв
он же в депутатки вроде собирался податься...
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По-честноку
И чему он собирается учить молодёжь? Расскажет, как симулировать травму перед своим днём рождения или, как получить красную карточку перед важным матчем?
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Магомед Саид Амирханов
Вот вот, его только тут не хватало
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Владимир Молявин
А лицензия у тебя есть???
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инок
Скорее Ари в думу попадёт. Там все такие-же "патриоты" собрались...
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Мосгорсуд
А в другие не пойдёшь?....ну пожалуйста!!))
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Ярик01
Иди в Химки, там за такие патриотические качества трудоустроить могут, но нужно будет еще и православным стать )
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