«Бавария» выложила фото Нойера из кабины лыжного подъемника, поздравив его с 37-летием. Вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре

« » выложила двусмысленный снимок, поздравляя с днем рождения.

В твиттере клуба появилась фотография вратаря, находящегося в горнолыжном подъемнике, с подписью: «С 37-летием, Мануэль Нойер».

Примечательно, что голкипер не выходит на поле с декабря 2022 года – тогда он сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска, и выбыл до конца сезона.

Изображение: twitter.com/FCBayern_World