«Бавария» выложила фото Нойера из кабины лыжного подъемника, поздравив его с 37-летием. Вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ахахаха Футбол

«Бавария» выложила двусмысленный снимок, поздравляя Мануэля Нойера с днем рождения.

В твиттере клуба появилась фотография вратаря, находящегося в горнолыжном подъемнике, с подписью: «С 37-летием, Мануэль Нойер».

Примечательно, что голкипер не выходит на поле с декабря 2022 года – тогда он сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска, и выбыл до конца сезона.

Изображение: twitter.com/FCBayern_World

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14 комментариев

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Милан 777
Типа подкололи ...
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Абдул Абакаев
танкист!
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Павел Молочный
Это не оф. твиттер Баварии, там нет галочки.
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Papa Paolo
Тухель нового SMMщика привел?
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Валдис Пельш
уважительно)
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Артур Артур
Тренера поддерживали Киммих,Горетцка, Упамекано, Павар и СММщик клуба(Bild)
+1
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Severfan
троллинг здорового человека... ой)
хорооош)
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AF007
Дожил до 37. И это в 37 лет
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жизнь висит на нитке
Ответ Severfan
троллинг здорового человека... ой)
аххах!
+3
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<~Inter~>
СММщики конечно ещё те тролли
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Роман
Знатный угарают над своим же
0
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Severfan
троллинг здорового человека... ой)
+22
-2
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Stadjer
Это прямо совсем странно, если честно. Это все-таки по-прежнему ваш игрок, и совсем не последний в истории Баварии.
+6
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melmi
Троллинг годный, молодцы
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