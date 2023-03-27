«Бавария» выложила фото Нойера из кабины лыжного подъемника, поздравив его с 37-летием. Вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре
«Бавария» выложила двусмысленный снимок, поздравляя Мануэля Нойера с днем рождения.
В твиттере клуба появилась фотография вратаря, находящегося в горнолыжном подъемнике, с подписью: «С 37-летием, Мануэль Нойер».
Примечательно, что голкипер не выходит на поле с декабря 2022 года – тогда он сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска, и выбыл до конца сезона.
Изображение: twitter.com/FCBayern_World
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