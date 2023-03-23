Иран – Россия не скучный товарняк, а шанс выиграть 20 миллионов!

Сборная России сегодня покажет себя в деле! Вечером состоится товарищеский матч с командой Ирана.

Россияне подходят к игре не в ранге фаворитов. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.25 на победу иранцев и 3.40 – на ничью, а поставить на гостей можно с 3.50. Удастся ли команде Карпина порадовать болельщиков вопреки этим раскладам?

Одно можно сказать точно: матч не покажется вам скучным товарняком благодаря розыгрышу 20 миллионов рублей, который проводит БЕТСИТИ!