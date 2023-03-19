У «Ростова» 41 очко в РПЛ после 20 туров – новый клубный рекорд. У Карпина лучший результат в тренерской карьере

«Ростов» установил новый клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате после 20 туров.

В 20-м туре Мир ростовчане на выезде обыграли « » (1:0), набрав таким образом 41 очко по итогам 20 туров и установив новый клубный рекорд. Также это личный рекорд в тренерской карьере – до этого его лучшим результатом были 39 очков «Спартака» после 20 туров в сезоне-2013/14.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда «Ростов» под руководством Курбана Бердыева после 20 туров набрал 40 очков. По итогам того сезона «Ростов» занял 2-е место в чемпионате.

После победы над «Химками» « » вышел на 2-ю строчку турнирной таблицы, на одно очко опередив московский «Спартак».

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