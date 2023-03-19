У «Ростова» 41 очко в РПЛ после 20 туров – новый клубный рекорд. У Карпина лучший результат в тренерской карьере
«Ростов» установил новый клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате после 20 туров.
В 20-м туре Мир РПЛ ростовчане на выезде обыграли «Химки» (1:0), набрав таким образом 41 очко по итогам 20 туров и установив новый клубный рекорд. Также это личный рекорд Валерия Карпина в тренерской карьере – до этого его лучшим результатом были 39 очков «Спартака» после 20 туров в сезоне-2013/14.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда «Ростов» под руководством Курбана Бердыева после 20 туров набрал 40 очков. По итогам того сезона «Ростов» занял 2-е место в чемпионате.
После победы над «Химками» «Ростов» вышел на 2-ю строчку турнирной таблицы, на одно очко опередив московский «Спартак».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Слава Богу, лимит не исчерпан😁
-Но почему?
-Патамучта их уже многа паставили!!
да хотя б Чернявский)))
у Спартака в защите бардак полный сейчас, а Ростов обыграл никакие Химки, мутная игра с пари нн, проиграли Локо по делу