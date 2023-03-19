У «Ростова» 41 очко в РПЛ после 20 туров – новый клубный рекорд. У Карпина лучший результат в тренерской карьере

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Валерий Карпин рекорды Футбол

«Ростов» установил новый клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате после 20 туров.

В 20-м туре Мир РПЛ ростовчане на выезде обыграли «Химки» (1:0), набрав таким образом 41 очко по итогам 20 туров и установив новый клубный рекорд. Также это личный рекорд Валерия Карпина в тренерской карьере – до этого его лучшим результатом были 39 очков «Спартака» после 20 туров в сезоне-2013/14.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда «Ростов» под руководством Курбана Бердыева после 20 туров набрал 40 очков. По итогам того сезона «Ростов» занял 2-е место в чемпионате.

После победы над «Химками» «Ростов» вышел на 2-ю строчку турнирной таблицы, на одно очко опередив московский «Спартак».

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16 комментариев

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zanuda59
Эх, нам бы ещё Фалькао...
Слава Богу, лимит не исчерпан😁
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WelcomeBackPURE
Смешно конечно, что такая команда с такой игрой и такой убогий тренер….на высоком месте… ну такой у нас чемпионат
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luasanotu
Ответ валя_стакан
Еще бы там пенальти как из пулемета, а если не реализуют то перебивают
-Нильзя ставить пинальти, дажи если он 146%!!!!
-Но почему?
-Патамучта их уже многа паставили!!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ валя_стакан
Еще бы там пенальти как из пулемета, а если не реализуют то перебивают
а ещё в первых турах серия матчей, когда побеждали благодаря штрафным Уткина. ну куда это годится?
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Ростовский
Топовый клуб для России как был так и есть. Хоть Божович, хоть Бердыев, хоть Карпин.
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krealpmoney
Ответ balander09
кто нахваливает? у Спартака в защите бардак полный сейчас, а Ростов обыграл никакие Химки, мутная игра с пари нн, проиграли Локо по делу
кто нахваливает?

да хотя б Чернявский)))
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Kanan Jarrus
кудрявый бестрофейник
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balander09
Ответ Итачи Учиха
Все говорили о провальной весне Валеры, а в итоге он спокойно обошел Спартак, который нахваливают со всех сторон.
кто нахваливает?
у Спартака в защите бардак полный сейчас, а Ростов обыграл никакие Химки, мутная игра с пари нн, проиграли Локо по делу
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БолельщикСоСтажем
Ну так еп_а
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Abid_88
Ответ Фут.Боль
Это еще 3-4 пенальти не поставили. Так вообще на первом месте могли быть.
Нельзя, там бронировали другие товарищи, даже депозит оставили
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An Kr
Снова здорово, пенальти у Ростова🤣
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-1
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Кирилл Голивец
Какие бы ни были пенальти, Валера выжимает максимум из молодого российского состава. У них в старте Мелехин, Сильянов, Миронов, Лангович часто... это максимум шестой состав в лиге. Нет легионеров даже уровня Оренбурга. Молодцы.
+12
-2
+10
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Фут.Боль
Это еще 3-4 пенальти не поставили. Так вообще на первом месте могли быть.
+35
-3
+32
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валя_стакан
Еще бы там пенальти как из пулемета, а если не реализуют то перебивают
+23
-7
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Итачи Учиха
Все говорили о провальной весне Валеры, а в итоге он спокойно обошел Спартак, который нахваливают со всех сторон.
+12
-3
+9
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Иван Новиков
Совпадение? Совпадение.
+11
-3
+8
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