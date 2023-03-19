«Интер» против «Юве»! Выиграйте 20 миллионов благодаря главному матчу в Серии А!

Украшением воскресного вечера станет встреча извечных соперников – «Интера» и «Ювентуса».

Матч пройдет на поле миланской команды, и БЕТСИТИ считает фаворитом именно ее. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.10.

Шансы «Ювентуса» оцениваются гораздо ниже. Коэффициент на победу гостей – 3.90.

«Интер» против «Юве» – это всегда интересно, но вечер станет еще более увлекательным благодаря БЕТСИТИ! Не упустите шанс получить 100 тысяч рублей при регистрации и поучаствуйте в розыгрыше 20 миллионов!