Скоулз о форварде для «МЮ»: «Мне нравится Лаутаро, он игрок стиля тен Хага. Не думаю, что Кейн перейдет – иметь дело с Леви непросто, он может оставить тебя ни с чем»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Футбол

Пол Скоулз рассказал, что хотел бы видеть Лаутаро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед». 

«Я не думаю, что Кейн перейдет из «Тоттенхэма» сейчас. Я думаю, что иметь дело с Дэниэлом Леви непросто, он может вить из тебя веревки до самой последней минуты трансферного окна и оставить ни с чем.

Я думаю, что есть и другие игроки, такие, как Осимхен. Я не видел его много раз, но я вижу в нем скорее игрока типа Дрогба, возможно, больше центрфорварда типа «Челси». Будут ли в «Манчестер Юнайтед» делать такие подачи на него? В том-то и дело.

Мне нравится Лаутаро Мартинес из миланского «Интера». Я думаю, что он игрок стиля тен Хага. Ему нравятся центральные нападающие, которые будут бегать, будут агрессивны, будут вступать в борьбу. Есть варианты.

Мне нравятся нынешние центральные нападающие «Манчестер Юнайтед». Мне нравятся Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль. Мы все знаем, какими качествами они обладают.

[На рынке] есть варианты, и давайте надеяться, что мы сможем воспользоваться одним из них», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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19 комментариев

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therealgreenman
Ответ QWertY
Кто сказал, что Фулхэм отпустит Митровича дешевле 50 мультов? Это для тебя приемлемая цена?
А по твоему Лаутару за сколько отпустят?
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Temp LC
Кстати, где Марсиаль? В начале сезона после предсезонки предвещали его лучший сезон в карьере, что он затмит любого в нападении и т.д.
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Appa
Ответ Спартак сила
в итоге он оставил Тоттенхем без трофеев
И Эрена без свободы
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eRo
Ответ EX_DJF
Может все таки зек вернётся? Гринвуд...
вернётся в какой форме? полгода сидел и полгода не тренируется. и судя по новостям ещё в следующем сезоне будет ребенка нянчить, обычно все на полгода от этого выбывают психологически точно. увы, Гринвуда просто сольют в аренду на сезон в лучшем случае.
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Глебиньо
уже не в первый раз пишу.Лаутаро-единственный вариант усиления в соотношении цена-качество-доступность
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EX_DJF
Ответ QWertY
Лаутаро топ. По соотношению цены и качества лучший вариант для МЮ
Может все таки зек вернётся? Гринвуд...
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Bayern2004
" ...иметь дело с Дэниэлом Леви непросто, он может вить из тебя веревки до самой последней минуты трансферного окна и оставить ни с чем..."

Скоулзи тоже в курсе прогрессивного еврейского менеджмента.
Ай Вэй!
Ми (я и Леви,то есть я !) опять точно пострадали!
Дайте денег!
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QWertY
Ответ therealgreenman
Ну тогда наверное лучше Митровича взять, что б уж точно не рисковать, цена будет ещё приемлемей и к АПЛ влитой
Кто сказал, что Фулхэм отпустит Митровича дешевле 50 мультов? Это для тебя приемлемая цена?
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Jesse Boy
да кто этот Леви такой, что его все так опасаются? ушлый функционер с опытом, вопросов нет, но его тут чуть ли не волком с Уолл стрит все видят.
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therealgreenman
Ответ QWertY
Нормально. Мягкотелый Марсьяль там хорошо клал, а здоровый, не травматичный и техничный Лаутаро придет ко двору
Ну тогда наверное лучше Митровича взять, что б уж точно не рисковать, цена будет ещё приемлемей и к АПЛ влитой
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Velirpa
жаль Сона, мог бы играть в топ-клубе.
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Вовито Бомбито
Лаутаро или Осимхена надо брать
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QWertY
Ответ therealgreenman
Цена и качество то да, но как скажется на нём АПЛ?
Нормально. Мягкотелый Марсьяль там хорошо клал, а здоровый, не травматичный и техничный Лаутаро придет ко двору
+3
-1
+2
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Joey Ramone
У Интера замены вообще нет с учетом ухода Лукаку.
+2
0
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Егор Лешуков
Ответ evil
Скоулз антисемит
В точку 🤣🤣🤣🤣
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therealgreenman
Ответ QWertY
Лаутаро топ. По соотношению цены и качества лучший вариант для МЮ
Цена и качество то да, но как скажется на нём АПЛ?
0
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Спартак сила
в итоге он оставил Тоттенхем без трофеев
+3
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+3
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evil
Скоулз антисемит
+1
-2
-1
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QWertY
Лаутаро топ. По соотношению цены и качества лучший вариант для МЮ
+20
-3
+17
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