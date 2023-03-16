Скоулз о форварде для «МЮ»: «Мне нравится Лаутаро, он игрок стиля тен Хага. Не думаю, что Кейн перейдет – иметь дело с Леви непросто, он может оставить тебя ни с чем»
Пол Скоулз рассказал, что хотел бы видеть Лаутаро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед».
«Я не думаю, что Кейн перейдет из «Тоттенхэма» сейчас. Я думаю, что иметь дело с Дэниэлом Леви непросто, он может вить из тебя веревки до самой последней минуты трансферного окна и оставить ни с чем.
Я думаю, что есть и другие игроки, такие, как Осимхен. Я не видел его много раз, но я вижу в нем скорее игрока типа Дрогба, возможно, больше центрфорварда типа «Челси». Будут ли в «Манчестер Юнайтед» делать такие подачи на него? В том-то и дело.
Мне нравится Лаутаро Мартинес из миланского «Интера». Я думаю, что он игрок стиля тен Хага. Ему нравятся центральные нападающие, которые будут бегать, будут агрессивны, будут вступать в борьбу. Есть варианты.
Мне нравятся нынешние центральные нападающие «Манчестер Юнайтед». Мне нравятся Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль. Мы все знаем, какими качествами они обладают.
[На рынке] есть варианты, и давайте надеяться, что мы сможем воспользоваться одним из них», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Скоулзи тоже в курсе прогрессивного еврейского менеджмента.
Ай Вэй!
Ми (я и Леви,то есть я !) опять точно пострадали!
Дайте денег!