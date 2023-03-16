Скоулз о форварде для «МЮ»: «Мне нравится Лаутаро, он игрок стиля тен Хага. Не думаю, что Кейн перейдет – иметь дело с Леви непросто, он может оставить тебя ни с чем»

рассказал, что хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что перейдет из « » сейчас. Я думаю, что иметь дело с непросто, он может вить из тебя веревки до самой последней минуты трансферного окна и оставить ни с чем.

Я думаю, что есть и другие игроки, такие, как Осимхен. Я не видел его много раз, но я вижу в нем скорее игрока типа Дрогба, возможно, больше центрфорварда типа «Челси». Будут ли в «Манчестер Юнайтед» делать такие подачи на него? В том-то и дело.

Мне нравится Лаутаро Мартинес из миланского «Интера». Я думаю, что он игрок стиля тен Хага. Ему нравятся центральные нападающие, которые будут бегать, будут агрессивны, будут вступать в борьбу. Есть варианты.

Мне нравятся нынешние центральные нападающие «Манчестер Юнайтед». Мне нравятся Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль. Мы все знаем, какими качествами они обладают.

[На рынке] есть варианты, и давайте надеяться, что мы сможем воспользоваться одним из них», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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