У «Ливерпуля» мало шансов пройти «Реал», а в случае 0:0 на «Бернабеу» «Мелбет» подарит фрибет 500 рублей

«Реал» принимает «Ливерпуль» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче мадридцы разметали мерсисайдцев на «Энфилде» (5:2), но шансы команды Юргена Клоппа в ответной встрече все равно оценены не так уж и низко – 2,95 против 2,28 за «Реал». Впрочем, просто победы недостаточно – нужно отыгрывать солидную разницу.

За ничью дают вкусный кэф 4, но соперники не выявили победителя лишь раз в 9 официальных матчах. Можно выбрать необычную ставку: например, отмененный или незасчитанный гол за приятные 2,6.

Компания «Мелбет» подготовила акцию на случай, если произойдут неожиданные 0:0: вы получите фрибет 500 рублей в качестве компенсации за скучный футбол!