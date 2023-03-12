Заболотный забил первый гол за ЦСКА в сезоне РПЛ – в 13-м матче. Он впервые вышел в старте

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Антон Заболотный Футбол

Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил первый гол в сезоне Мир РПЛ.

31-летний нападающий поразил ворота «Крыльев Советов» (3:0, второй тайм). Заболотному понадобилось 13 матчей, чтобы забить первый мяч в сезоне лиги.

При этом стоит отметить, что Заболотный впервые в нынешнем сезоне РПЛ вышел на поле с первых минут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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28 комментариев

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kin
Вот почему дождь полил!
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fatei4
Раз в год и палка стреляет
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Carlos
Заболотный в порядке однако 💪⚽
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xa-xa
24 гол , в РПЛ... И это нападающий ...
В путном чемпионате к 31 году столько забивает защитник... 🤦‍♂️
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OneLad
весна, почки на ветрях начинают оживать . А вообще конечно, Заболотный сегодня очень полезен, активен и игра идёт, собственно как и у всей команды
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Алексей Васильев
это не Зе так хорош, это КС сегодня откровенно плохи.
С Зенитом будет все как обычно, за последние лет 5.
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Alex_07.
Выносите ЗМ гению!
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Arty K.
Великий ЗЕ возвращается!
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Иван Шуткин
Поздравляю! Теперь можно просить пересмотреть зарплату и поднять её в два раза)
+1
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Lobelopa
Кто-нибудь, остановите эту машину!
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leon74
Федотову надо выпускать его в стартовом составе.
+1
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9черное
Батя в здании
+1
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Никита Королёв
Ответ Shuller18
Смех смехом, а Зе сегодня очень полезен. Много раз говорил, что если его и выпускать, то только в старте, тогда он хоть что-то может, с лавки он никчемный, доказано во всех клубах и в сборной.
К сожалению ,у нас нападающие забивают и команда играет в нормальный футбол только когда позволяет соперник.С равными командами ,такими как Сочи ,получается мучение.
+2
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Никита Королёв
Ответ chernika from S-Pb
Наверное, снег пойдёт
Так он и пошёл))#
+3
0
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Зайцев Руслан
Лютый бомбардир, чего уж тут
0
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Shuller18
Ответ Рома Политов
Хейтеры ЗЕ, едало к осмотру!
А какие у него мб хейтеры?) Над ним скорее ржут, а не ненавидят. Хейтеры у Месси и Роналду.
+21
-1
+20
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Shuller18
Смех смехом, а Зе сегодня очень полезен. Много раз говорил, что если его и выпускать, то только в старте, тогда он хоть что-то может, с лавки он никчемный, доказано во всех клубах и в сборной.
+6
0
+6
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Ракелль
Проснулся Зе
+2
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леннорыч-абрамович
Можно теперь точно забыть о новом нападающем!
+2
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chernika from S-Pb
Наверное, снег пойдёт
+3
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RSI
Когда молодец, нет вопросов!! Легенда))
+2
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В Питере Пять
Ушёл в отрыв от Кассьеры.
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Shadow1882
Вернулся, чтобы править
+4
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Kanan Jarrus
зм на поле
+4
0
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Рома Политов
Хейтеры ЗЕ, едало к осмотру!
+39
-5
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