Заболотный забил первый гол за ЦСКА в сезоне РПЛ – в 13-м матче. Он впервые вышел в старте
Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил первый гол в сезоне Мир РПЛ.
31-летний нападающий поразил ворота «Крыльев Советов» (3:0, второй тайм). Заболотному понадобилось 13 матчей, чтобы забить первый мяч в сезоне лиги.
При этом стоит отметить, что Заболотный впервые в нынешнем сезоне РПЛ вышел на поле с первых минут.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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