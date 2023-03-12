Заболотный забил первый гол за ЦСКА в сезоне РПЛ – в 13-м матче. Он впервые вышел в старте

Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил первый гол в сезоне Мир РПЛ.

31-летний нападающий поразил ворота « » (3:0, второй тайм). Заболотному понадобилось 13 матчей, чтобы забить первый мяч в сезоне лиги.

При этом стоит отметить, что Заболотный впервые в нынешнем сезоне вышел на поле с первых минут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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