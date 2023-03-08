Тен Хаг про 0:7 с «Ливерпулем»: «Урок для «МЮ». Но неудачи неизбежны, а у нас было 1 поражение за 23 матча до этого»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг признал, что поражение от «Ливерпуля» (0:7) послужит «Манчестер Юнайтед» уроком.

«Игроки хорошо отреагировали. Мы знаем, что неудачи в течение сезона неизбежны. Это, конечно, серьезная неудача, но у нас было одно поражение за 23 матча до этого.

В этом матче было много уроков для нас, они могут помочь нам в будущем. Мы играли заметно ниже среднего уровня, особенно с точки зрения настроя.

Мы хотим выигрывать трофеи, и для этого нужно действовать иначе. В воскресенье нам преподали важный урок, мы принимаем его и теперь должны двигаться дальше. Нужно использовать эту энергию в следующем матче», – сказал главный тренер «МЮ».

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

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19 комментариев

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QWertY
Ответ Фанат спорта01
Артету не громили 7:0 и не стоит сравнивать что было у артеты и Тен хага. у артеты была команда из второсортных игроков и ему не покупали игроков за гигантские деньги. линию атаки Сака-Эдегор-Мартинелли-Жезус артета собрал за 80млн фунтов,в то время как Тен Хаг на одного Антони потратил 100млн.
Никто его с Артетой не сравнивает, ибо Артета 2 сезона сосал бибу в АПЛ, а Тен Хаг уже в первом сезоне финиширует в топ 3
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Фанат спорта01
Ответ Валерий Поддубный
Артете когда то тоже рассказывали. Результат приходит не сразу. Терпение.
Артету не громили 7:0 и не стоит сравнивать что было у артеты и Тен хага.
у артеты была команда из второсортных игроков и ему не покупали игроков за гигантские деньги.
линию атаки Сака-Эдегор-Мартинелли-Жезус артета собрал за 80млн фунтов,в то время как Тен Хаг на одного Антони потратил 100млн.
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TiNO
Все верно. А всех этих клоунов-полуэкспертов, особенно Журавеля - в сад.
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спортикетт
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Этот результат никак не омрачает работу Тен Хага, он проделал огромную работу с командой
"это другое"
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yurchik07
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Этот результат никак не омрачает работу Тен Хага, он проделал огромную работу с командой
Это точно!!!Огромная работа по переписыванию новых антирекордов.Тут да,нечего сказать.Проделана огромная работа.Но ещё есть куда стремиться.Самое главное,в следующем сезоне купить побольше таких топов,как Антони и Вегорст.Тогда разным Ливерам можно по десятку отгружать.
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yurchik07
Только те что-то по-настоящему стоящее выигрывают,кто даёт бой любой команде,а не условным Лидсам(и то не всегда.)Будь на месте Ньюкасла тот же Ман Сити,то боюсь и КАЛ пролетел бы мимо.Так что нечего тут.А то Рон не такой,Санчо не такой.Зато Вегорст и Антони супер-пуперы.
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Иван Чевакин
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Этот результат никак не омрачает работу Тен Хага, он проделал огромную работу с командой
👍👏👏👏
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cukken
Ну да, это не эйфория после победы на Барсой)
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Валерий Поддубный
Ответ trav
0-4 3-6 и 0-7 непростительно много разгромов. А сезон еще не закончился
Артете когда то тоже рассказывали. Результат приходит не сразу. Терпение.
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Валерий Поддубный
А что ему еще говорить? И правда, не повезло, провалились, но команда в целом в порядке, Тен Хаг хорошо поработал
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trav
0-4 3-6 и 0-7 непростительно много разгромов. А сезон еще не закончился
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yurchik07
Игроки среднего уровня играли заметно ниже среднего уровня.
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Вертуальный
таких случаях нужна звезда именно звёзды бывает в ответе за игру именно они могут перевернуть ход игры какими капризными не были а здесь не кого выделить и все лавры получает тренер
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yurchik07
Неудачи неизбежны.Это да.Но это Мю!!!!И имидж не менее важен.Куча тренеров сменилась с тридцатых годов,но таких позорных поражений не допускали.
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yurchik07
Завтра посмотрим,что вы извлекли из этого урока.
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yurchik07
Зато это поражение первое такое позорное за почти сто лет.И это в истории клуба навсегда.Лучше бы вы КАЛ проиграли,но такого позорища не допустили.Как бы этот КАЛ так и не остался первым и последним.
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QWertY
Прав. До этого матча тут многие отмечали как крут МЮ и как плох Ливер, хотя еще только в прошлом сезоне дьяволы проиграли 9-0 скаузерам по сумме двух матчей.
Если МЮ будет выполнять поставленные на сезон цели и выигрывать трофеи, то один-два разгрома можно пережить. Уж лучше так, чем болтаться на 5-7 строчках и давать бой лидерам.
+11
-5
+6
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Сижу на факсах Барселоны
Этот результат никак не омрачает работу Тен Хага, он проделал огромную работу с командой
+21
-6
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Гамаль Хайдаров
изнасилование*
+1
-5
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