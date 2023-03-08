Тен Хаг про 0:7 с «Ливерпулем»: «Урок для «МЮ». Но неудачи неизбежны, а у нас было 1 поражение за 23 матча до этого»
Эрик тен Хаг признал, что поражение от «Ливерпуля» (0:7) послужит «Манчестер Юнайтед» уроком.
«Игроки хорошо отреагировали. Мы знаем, что неудачи в течение сезона неизбежны. Это, конечно, серьезная неудача, но у нас было одно поражение за 23 матча до этого.
В этом матче было много уроков для нас, они могут помочь нам в будущем. Мы играли заметно ниже среднего уровня, особенно с точки зрения настроя.
Мы хотим выигрывать трофеи, и для этого нужно действовать иначе. В воскресенье нам преподали важный урок, мы принимаем его и теперь должны двигаться дальше. Нужно использовать эту энергию в следующем матче», – сказал главный тренер «МЮ».
у артеты была команда из второсортных игроков и ему не покупали игроков за гигантские деньги.
линию атаки Сака-Эдегор-Мартинелли-Жезус артета собрал за 80млн фунтов,в то время как Тен Хаг на одного Антони потратил 100млн.
Если МЮ будет выполнять поставленные на сезон цели и выигрывать трофеи, то один-два разгрома можно пережить. Уж лучше так, чем болтаться на 5-7 строчках и давать бой лидерам.