Тен Хаг про 0:7 с «Ливерпулем»: «Урок для «МЮ». Но неудачи неизбежны, а у нас было 1 поражение за 23 матча до этого»

тен Хаг признал, что поражение от « » (0:7) послужит « » уроком.

«Игроки хорошо отреагировали. Мы знаем, что неудачи в течение сезона неизбежны. Это, конечно, серьезная неудача, но у нас было одно поражение за 23 матча до этого.

В этом матче было много уроков для нас, они могут помочь нам в будущем. Мы играли заметно ниже среднего уровня, особенно с точки зрения настроя.

Мы хотим выигрывать трофеи, и для этого нужно действовать иначе. В воскресенье нам преподали важный урок, мы принимаем его и теперь должны двигаться дальше. Нужно использовать эту энергию в следующем матче», – сказал главный тренер «МЮ».

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?