В субботу, 11 марта, сыграют Краснодар и Динамо Москва в 19 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Краснодар».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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