Где смотреть Краснодар – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 11 марта
В субботу, 11 марта, сыграют Краснодар и Динамо Москва в 19 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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