Где смотреть Краснодар – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 11 марта

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

В субботу, 11 марта, сыграют Краснодар и Динамо Москва в 19 туре РПЛ.

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Во сколько играют Краснодар – Динамо Москва

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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