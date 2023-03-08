Шансы Месси пройти «Баварию» невелики, но можно поставить на «ПСЖ» без риска с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

«Бавария» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече в Париже мюнхенцы добились победы с минимальным счетом и выступают явным фаворитом ответной игры. На победу немецкого клубе можно поставить с коэффициентом 1,83, тогда как на успех «ПСЖ» – за 3,85. Ничья оценена кэфом 4,50, но стоит учесть, что ни один из 8 официальных матчей между клубами не завершился ничейным исходом.

При этом проход команды Лео Месси в следующий раунд оценивается еще более крупным коэффициентом – 5,00, тогда как за «Баварию» дают крайне скромные 1,18.

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