Гендиректор «Динамо» об игре с «Зенитом» в Кубке: «Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд»
Гендиректор «Динамо» высказался в преддверии матча с «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России.
«Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд – всегда хорошее зрелище для болельщиков.
Жребий также в очередной раз подтверждает, что для Кубка России выбран интригующий, привлекательный формат – уже на первых стадиях плей-офф получилось много интересных афиш», – сказал Павел Пивоваров.
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