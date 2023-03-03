Гендиректор «Динамо» об игре с «Зенитом» в Кубке: «Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» высказался в преддверии матча с «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России.

«Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд – всегда хорошее зрелище для болельщиков.

Жребий также в очередной раз подтверждает, что для Кубка России выбран интригующий, привлекательный формат – уже на первых стадиях плей-офф получилось много интересных афиш», – сказал Павел Пивоваров.

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