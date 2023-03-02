У «Реала» и «Барсы» почти равные шансы на успех в Кубке Испании

«Реал Мадрид» и «Барселона» сойдутся в матче Кубка Испании.

Соперники достойны друг друга. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,85 на выход команды из столицы Испании в следующий раунд турнира и 1,95 – на успех гостей из Каталонии.

Шансы на проход практически равны, но кубковые матчи – особое дело, и победитель может определиться по-разному… Предпочтительный вариант для «Реала» – снять все вопросы в основное время. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,03 на победу мадридской команды в таком формате и 3,95 – на успех «Барселоны».

Соперники встречались в текущем сезоне уже дважды. Они обменялись победами со счетом 3:1, и предсказать исход третьего противостояния может быть трудно… Зато вас ждет бонус от «Лиги Ставок» – до 10 тысяч рублей!