Где смотреть ПСЖ – Нант, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 4 марта
В субботу, 4 марта, сыграют ПСЖ и Нант в 26 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Нант
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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