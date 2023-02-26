Симонян о переговорах РФС и УЕФА: «Нам нужно оставаться в Европе»

высказался по поводу возможных переговоров РФС и .

– Известно ли вам что-нибудь о том, что РФС ведет переговоры с УЕФА?

– Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет, – заявил вице-президент .