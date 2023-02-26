Симонян о переговорах РФС и УЕФА: «Нам нужно оставаться в Европе»
Никита Симонян высказался по поводу возможных переговоров РФС и УЕФА.
– Известно ли вам что-нибудь о том, что РФС ведет переговоры с УЕФА?
– Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет, – заявил вице-президент РФС.
многие эксперты и ветераны орали, что нужно уходить в Азию. А потом (после того собрания РФС в конце декабря) все резко переобулись и стали говорить, что нужно пытаться вернуться в Европу.
Видимо сверху поступил указ сменить риторику.
Трудно согласиться с альтернативными мнениями.
Симонян ничего нового не обнаружил...
Надо бы такие колёса и Кавазашвили выписать.