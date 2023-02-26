Симонян о переговорах РФС и УЕФА: «Нам нужно оставаться в Европе»

Теги Никита Симонян премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Спорт-Экспресс Футбол

Никита Симонян высказался по поводу возможных переговоров РФС и УЕФА.

– Известно ли вам что-нибудь о том, что РФС ведет переговоры с УЕФА?

– Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет, – заявил вице-президент РФС.

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11 комментариев

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Истинный зенитовец
Забавно как до определенного момента
многие эксперты и ветераны орали, что нужно уходить в Азию. А потом (после того собрания РФС в конце декабря) все резко переобулись и стали говорить, что нужно пытаться вернуться в Европу.
Видимо сверху поступил указ сменить риторику.
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Виталий Желтоусов
как вы не поймёте: России уже нет в Европе - никто там нас не ждёт.
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Белый офицер
Симонян здорово человека?!
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гилберт
Марго негодуэт!
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tankist231
Ну остались мы, а как играть, какие нибудь поляки, чехи не захотят, на стадионах все против нас, у болел стыки с местными,, так себе перспективы, особенно если мнения западных властей к нам не изменится, короче всё грустно в плане футбола, во всем остальном я за наших, наши мне ближе чем Европа)) прорвемся
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Сергей К
Нужно оставаться в Европе!
Трудно согласиться с альтернативными мнениями.
Симонян ничего нового не обнаружил...
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Jadie James
Ну все, телка сказала свое слово - действуйте
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Cruel Snake
Мысли 💭 здравые
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igls54
Оказывается среди ветеранов Спартака и адекватные персонажи встречаются
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Альтависта
Таблетки подействовали.
Надо бы такие колёса и Кавазашвили выписать.
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UseR
Что ж ты фраер сдал назад? А если серьезно,то перестаньте мучать деда
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