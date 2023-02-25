Малком и Клаудиньо – граждане РФ, жеребьевка 1/8 ЛЕ, «Трактор» не попал в плей-офф, РУСАДА обжаловало решение по Валиевой, победы Крюгера и Большунова и другие новости

1. Президент РФ Владимир Путин предоставил бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо гражданство России.

2. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бетисом» на этой стадии турнира, «Ювентус» встретится с «Фрайбургом», «Арсенал» – со «Спортингом», а «Ференцварошу» Черчесова будет противостоять «Байер».

В 1/8 финала Лиги конференций «Лацио» сыграет с АЗ, «Вест Хэм» – с АЕК, а «Шериф» сразиться с «Ниццей».

3. В КХЛ ЦСКА обыграл «Динамо», «Ак Барс» проиграл «Металлургу», «Авангард» победил «Торпедо». Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке: «Нефтехимик» вышел в плей-офф и сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде, а «Трактор» потерял шансы побороться за главный трофей. «Торпедо» сыграет с «Динамо» в первом раунде.

4. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл скиатлон на чемпионате мира в Планице, Клэбо – 2-й, Рете – 3-й.

5. РУСАДА обжаловало решение признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге. Пишут также, что МОК не будет участвовать в судебном разбирательстве в CAS по делу Валиевой.

6. ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best, которая состоится 27 февраля. Им еще не сообщили, кто победил. По данным инсайдеров, игроки и боссы «Реала» могут пропустить мероприятие из-за возможной победы Лео и Эмилиано Мартинеса, а не мадридцев. Решение мадридский клуб примет в воскресенье.

7. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл скиатлон на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке? , Устюгов – 2-й, Семиков – 3-й.

8. Восьмая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал на втором турнире подряд, обыграв №9 Феликса Оже-Альяссима в Дохе. Россиянин отыграл три сетбола на тай-брейке второго сета и встретится с Энди Марреем в финале.

9. «Вашингтон» обменял защитника Дмитрия Орлова, так как стороны не договорились о сроке нового контракта. Игрок хотел 6 лет, клуб предлагал 3 года.

10. Академия Евгения Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР, утверждает «Спорт-Экспресс».

11. НХЛ. «Каролина» обыграла «Оттаву», Андрей Свечников сделал 2 передачи. «Филадельфия» уступила «Монреалю», несмотря на 4-й гол Проворова в сезоне. «Колорадо» победил «Виннипег», Ничушкин отметился передачей, Георгиев отразил 26 бросков из 27. Все результаты дня – здесь.

12. США ввели санкции против министра спорта России Олега Матыцина.

13. Выяснилось, что платеж «Барсы» бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках».

14. НБА. «Чикаго» разгромил «Бруклин» с разницей «+44», 46 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Вашингтон» и другие результаты.

15. Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. У него 2 гола и ассист в матче «Реала» с «Ливерпулем».

16. Футбольная сборная Германии хочет провести товарищеский матч с Украиной. На игру пригласят беженцев, вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий.

17. Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике: «Ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Тебя больше здесь не ждут»

Цитаты дня.

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«Вторая Бундеслига – это 6-е или 7-е место РПЛ. Кому мы там нужны? В Серию B поехал бы за еду». Экс-защитник «Химок» Никитин о переходе в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины

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Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»

«В мире сейчас 27 военных конфликтов по меньшей мере. Украинский кризис – всего один из них. Однако отстранены спортсмены всего 2 стран – России и Беларуси». Фетисов о политике МОК

Миллер о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Завидуйте! Рад от всей души, это доверие страны»