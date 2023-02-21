Фанаты «Ливерпуля» устроили фейерверк возле отеля «Реала» в 2 часа ночи

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

Болельщики «Ливерпуля» мешали игрокам «Реала» спать.

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Англии сегодня, 21 февраля. 

Перед игрой представители мадридского клуба остановились в отеле Innside Liverpool Hotel. В 2 часа ночи фанаты английской команды устроили рядом с ней фейерверк. 

Матч «Ливерпуль» – «Реал» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

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26 комментариев

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Денис Давыдов
Ответ Alex1104
И как с этим бороться? Наказывать клуб? Будут провокации.
ловить и лично наказывать, штрафами и при рецидиве общественными работами. по сути это шум в ночное время, хотя тут хз что за это в Англии.
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Денис Давыдов
Ответ dr. cage
Потом смоленские месисайдцы со спортса будут писать тонны простыней в комментах рассказывая, что болелы Ливерпуля паиньки, а во всем виноваты, УЕФА, мэр Парижа и арабы..
результат расследования независимой группы заказанной самой же УЕФА почитай. а ну хотя да, это все тебе не нужно
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Денис Давыдов
Ответ Сикарио
Уж сколько раз наказывали за такое на поле))
а сколько не наказывали? у тебя может статистика имеется, то что какие маргиналы делают, причем тут клуб, футболисты, нормальные болельщики?
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Рашпель793
Обычно такие движухи не помогают, а наоборот.
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Alex1104
Ответ Under
какое клуб имеет отношение к происходящему в городе? вообще ни в коем случае не оправдываю этих болельщиков, но такие штуки же постоянно случаются в чём проблема снять какую-нибудь базу за городом с охраняемой территорией?
Жить в крепости? С оградой за пару километров минимум?
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Under
Ответ Alex1104
И как с этим бороться? Наказывать клуб? Будут провокации.
какое клуб имеет отношение к происходящему в городе?
вообще ни в коем случае не оправдываю этих болельщиков, но такие штуки же постоянно случаются
в чём проблема снять какую-нибудь базу за городом с охраняемой территорией?
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Under
Ответ art.shu05@gmail.com
Реал буднично деклассирует мерсисайцев несмотря на махинации британских гопников
ставьте, пока не поздно, на Реал 3.14 кэф
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Under
Ответ Аскар Джумашев
Хоть раз в истории это помогало ?
хоть раз в истории много чего было
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Юрий Р.
В каждой команде есть неадекватные болельщики, фанаты, от этого никуда не уйти. Но на основании их делать вывод о всех болельщиках данной команды не правильно. Да и прекреплять к этой новости фото на котором тысячи фанов тоже не правильно. Можно подумать, что такое количество и мешало спать игрокам, когда на самом деле их было пару десятков.
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Footballeur
Их тоже можнт понять. Делают всё, что может помочь Ливерпулю победить Реал.
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Совесть Черданцева
Не люблю Реал, но и островное быдло осуждаю
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Dastanation
два года назад они в автобус кидали и ломали стекла
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Александр Иванов
Ответ dr. cage
Конечно нет.. Но уже в который раз с болелами Ливерпуля происходят инциденты разной тяжести, но по какому то негласному соглашению, этих собак потом все дружно защищают.. Всегда Рафики невиновны..
где их защищают? Клопп не раз публично осуждал такие действия со стороны болельщиков клуба
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dr. cage
Ответ Александр Иванов
это же не противоречит друг другу. во Франции действительно вина была не на них
Конечно нет..
Но уже в который раз с болелами Ливерпуля происходят инциденты разной тяжести, но по какому то негласному соглашению, этих собак потом все дружно защищают.. Всегда Рафики невиновны..
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Александр Иванов
Ответ dr. cage
Потом смоленские месисайдцы со спортса будут писать тонны простыней в комментах рассказывая, что болелы Ливерпуля паиньки, а во всем виноваты, УЕФА, мэр Парижа и арабы..
это же не противоречит друг другу. во Франции действительно вина была не на них
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dr. cage
Ответ Роман
Помню Перес перед финалом с Ливерпулем последним снял в Париже какой-то очень отдалённый отель, видимо как раз пытался защитить от таких животных
Потом смоленские месисайдцы со спортса будут писать тонны простыней в комментах рассказывая, что болелы Ливерпуля паиньки, а во всем виноваты, УЕФА, мэр Парижа и арабы..
+1
-5
-4
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Андрей Хенто
Не понмю ни одного случая, чтобы это как-то помогало, обычно, наоборот, после этого Мадрид обыгрывал своих соперников.
+2
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art.shu05@gmail.com
Реал буднично деклассирует мерсисайцев несмотря на махинации британских гопников
+6
-5
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белошип
Реал на классе)
+6
-5
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Сикарио
Уж сколько раз наказывали за такое на поле))
+11
-3
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Alex Slobodskikh
До сих пор горящими жопами после финалов?
+28
-7
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Alex1104
И как с этим бороться?
Наказывать клуб? Будут провокации.
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Акира_1
Хорошая месть за 2 ушастых. 😅
+1
-3
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Роман
Помню Перес перед финалом с Ливерпулем последним снял в Париже какой-то очень отдалённый отель, видимо как раз пытался защитить от таких животных
+4
-7
-3
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Vadim Kovalev
Вот это, я понимаю, гостеприимство
+5
0
+5
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