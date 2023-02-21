Фанаты «Ливерпуля» устроили фейерверк возле отеля «Реала» в 2 часа ночи

Болельщики « » мешали игрокам « » спать.

Команды встретятся в 1/8 финала чемпионов. Первый матч пройдет в Англии сегодня, 21 февраля.

Перед игрой представители мадридского клуба остановились в отеле Innside Liverpool Hotel. В 2 часа ночи фанаты английской команды устроили рядом с ней фейерверк.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.