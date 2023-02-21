Фанаты «Ливерпуля» устроили фейерверк возле отеля «Реала» в 2 часа ночи
Болельщики «Ливерпуля» мешали игрокам «Реала» спать.
Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Англии сегодня, 21 февраля.
Перед игрой представители мадридского клуба остановились в отеле Innside Liverpool Hotel. В 2 часа ночи фанаты английской команды устроили рядом с ней фейерверк.
Матч «Ливерпуль» – «Реал» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
вообще ни в коем случае не оправдываю этих болельщиков, но такие штуки же постоянно случаются
в чём проблема снять какую-нибудь базу за городом с охраняемой территорией?
Но уже в который раз с болелами Ливерпуля происходят инциденты разной тяжести, но по какому то негласному соглашению, этих собак потом все дружно защищают.. Всегда Рафики невиновны..
Наказывать клуб? Будут провокации.