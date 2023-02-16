Головин стартует в плей-офф Лиги Европы с «Монако». Ждем результативных действий от Александра?

Уже этим вечером «Монако» сыграет с немецким «Байером». В первом матче по мнению букмекера немецкий клуб является фаворитом на правах хозяев поля. Клуб из Леверкузена действительно силен при своих трибунах – до последнего матча с «Боруссией» команда не проигрывала в течение 8 матчей. Но «Монако», как минимум, не хуже – у французского клуба так же продолжается серия без поражений из 8 матчей в национальном чемпионате. Более того, в предыдущем матче команда обыграла «ПСЖ» 3:1!

Кажется, что сейчас можно отдать небольшое преимущество в пользу гостей.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 3.5.

Игрок российской сборной Александр Головин в текущей сезоне отлично проявляет себя. Россиянин регулярно выходит в стартовом составе, заработав в чемпионате Франции уже 11 (5+6) очков по системе гол + пас. В матче с «ПСЖ» именно Александр открыл счет. Головин – важная часть атакующего звена «Монако» и букмекер явно недооценивает вероятность, что полузащитник в нужный момент отправит мяч в сетку ворот соперника.

Гол Головина оценивается в солидные 5.5.

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