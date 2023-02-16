«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» уже этим вечером. Ждем голов от Рэшфорда?

Афиша, которая достойна финала, ожидает болельщиков уже в 1/16 Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед», как гостей предстоящего матча, букмекеры считают андердогом. Но так ли это справедливо? «МЮ» набрал отличный ход после ухода Роналду, команда не только уверенно закрепилась в первой четверке АПЛ, но и все еще может побороться за желанный титул. С текущей формой манкунианцев «Барселоне» точно будет непросто.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.7.

Главная атакующая сила «МЮ» Маркус Рэшфорд – превосходен. После чемпионата мира англичанин демонстрирует невероятную игру и, как следствие, забивает почти в каждом матче. В последних 15 матчах Рэшфорд отличился 13 раз!

Кажется, что у защитников «Барселоны» этим вечером могут быть серьезные проблемы.

На гол Рэшфорда можно поставить с коэффициентом 3.2.

Сделать свой выбор гораздо проще с бонусом в 17000 рублей!