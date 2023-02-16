«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» уже этим вечером. Чего ожидать от Левандовски?

Теги Роберт Левандовски натив Футбол

Афиша, которая достойна финала, ожидает болельщиков уже в 1/16 Лиги Европы. «Барселона» в статусе хозяев закономерно считается фаворитом матча. Команда уверенно проводит сезон в национальном чемпионате, опережая «Реал» на 8 очков, и явно имеет мотивацию выиграть второй по значимости еврокубок. 

Победа каталонцев оценивается в 1.8

В строю и главная звезда «Барселоны» – Роберт Левандовски. Поляк проводит феноменальный сезон, имея в своем активе 29 очков по системе гол + пас (23+6) в 27 матчах. Учитывая важность матча, у нападающего наверняка будет особый настрой, так как важно обеспечить комфортный задел перед ответной игрой на «Олд Траффорд».

Гол Левандовски оценивается коэффициентом 1.75.

 

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