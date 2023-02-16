«Барса» – огромный фаворит матча с «МЮ» в ЛЕ. Ловите фрибет 2 000 рублей за регистрацию и кэшбек на первый депозит от «Фонбет»

«Барселона» встречается с «МЮ» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

В последний раз команды играли между собой в 2019 году, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы одержали верх в обоих матчах, ни разу не пропустив.

«Барса» – огромный фаворит первой игры: коэффициент на победу команды Хави составляет 1,73, тогда как на манкунианцев можно поставить за 4,60, а ничья оценена кэфом 3,90. «Барса» выиграла 11 матчей подряд с учетом победы над «Бетисом» по пенальти в Суперкубке Испании, а последнее поражение команда потерпела 26 октября минувшего года, уступив «Баварии» в 5-й туре Лиги чемпионов. У «Юнайтед», впрочем, тоже неплохая серия после поражения от «Арсенала» в конце января: 1 ничья и 5 побед.

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