Шансы «Баварии» на проход в полтора раза выше, чем у «ПСЖ». А вы получите 500 рублей, если они сыграют 0:0

«ПСЖ» и «Бавария» сойдутся в одном из наиболее принципиальных противостояний на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда подходит к двухматчевой дуэли в статусе фаворита, ее шансы на общий успех котируются в полтора раза выше. «Мелбет» предлагает поставить на проход «Баварии» в следующий раунд турнира с коэффициентом 1,6, а у «ПСЖ» коэффициент 2,4.

Соперники в прошлом встречались одиннадцать раз. В активе «Баварии» пять побед в очном противостоянии, а на счету «ПСЖ» шесть. Ни один матч не завершился с ничейным счетом!

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