Где смотреть ПСЖ – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 14 февраля
Во вторник, 14 февраля, сыграют ПСЖ и Бавария в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Бавария
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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