Роналду поздравил женский «Аль-Наср» с 1-й победой в чемпионате: «Фантастическое достижение 💛💙»
Криштиану Роналду поздравил женский «Аль-Наср» с победой в чемпионате Саудовской Аравии.
«Мои искренние поздравления женской команде «Аль-Наср» с их первой победой в чемпионате. Такое фантастическое достижение 🏆💛💙👏🏽», – написал 38-летний португалец в соцсетях.
Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно.
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Возможно, кто-то натурально оргазмировал от поздравления португала.