Роналду поздравил женский «Аль-Наср» с 1-й победой в чемпионате: «Фантастическое достижение 💛💙»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поздравил женский «Аль-Наср» с победой в чемпионате Саудовской Аравии. 

«Мои искренние поздравления женской команде «Аль-Наср» с их первой победой в чемпионате. Такое фантастическое достижение 🏆💛💙👏🏽», – написал 38-летний португалец в соцсетях.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно.

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12 комментариев

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хавбек+
эффект Роньки
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Диван диванов
Слава женскому альнасру
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-1
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Адепт Суперлиги
О, а вот и развитие женского футбола в Аравии подъехало
Португальский ходжа нассреддин .
+1
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QWertY
МЮ наверное локти там кусает видя успехи Кришти в верблюдшипе
+5
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Tazemyrat Kemalow
Вот где должна играть рьанальда 🤣
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Геннадий Тимченко
🤣🤣🤣🤦
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Адепт Суперлиги
О, а вот и развитие женского футбола в Аравии подъехало
+3
0
+3
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Мохнатый55
Фотку из спортзала не забыл выложить?
+2
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Екн Лор
Спортс, сердечки 💛💙 немного не в том порядке
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-2
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Игорь Замаруев
SIUUUU!
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Black Phoenix
Интересно, сколько из этой команды фанаток Криша *смеётся*
Возможно, кто-то натурально оргазмировал от поздравления португала.
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уличный иуда
Невероятно!
+8
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