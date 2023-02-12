Роналду поздравил женский «Аль-Наср» с 1-й победой в чемпионате: «Фантастическое достижение 💛💙»

поздравил женский « » с победой в чемпионате Саудовской Аравии.

«Мои искренние поздравления женской команде «Аль-Наср» с их первой победой в чемпионате. Такое фантастическое достижение 🏆💛💙👏🏽», – написал 38-летний португалец в соцсетях.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!