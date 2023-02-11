У «Баварии» есть право оштрафовать Нойера на 1,6 млн евро за несогласованное интервью. Решение о наказании примут после встречи игрока с боссами

« » может оштрафовать на 1,6 млн евро за несогласованное интервью.

В интервью Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.

По данным Bild, в контрактах игроков «Баварии» есть пункт о штрафах за нарушения. В нем указано, что мюнхенский клуб вправе устанавливать штрафы в размере до одной месячной зарплаты.

В случае с годовой зарплатой Нойера, составляющей более 20 млн евро, сумма штрафа может составить 1,6 миллиона евро. Этот пункт применяется как к умышленным нарушениям, так и к нарушениям по неосторожности. Вопрос лишь в том, как руководство «Баварии» будет трактовать высказывания голкипера.

Пока неизвестно, будет ли клуб как-то наказывать игрока. Это определится после встречи Нойера с руководством.

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