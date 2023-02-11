У «Баварии» есть право оштрафовать Нойера на 1,6 млн евро за несогласованное интервью. Решение о наказании примут после встречи игрока с боссами
«Бавария» может оштрафовать Мануэля Нойера на 1,6 млн евро за несогласованное интервью.
В интервью Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.
По данным Bild, в контрактах игроков «Баварии» есть пункт о штрафах за нарушения. В нем указано, что мюнхенский клуб вправе устанавливать штрафы в размере до одной месячной зарплаты.
В случае с годовой зарплатой Нойера, составляющей более 20 млн евро, сумма штрафа может составить 1,6 миллиона евро. Этот пункт применяется как к умышленным нарушениям, так и к нарушениям по неосторожности. Вопрос лишь в том, как руководство «Баварии» будет трактовать высказывания голкипера.
Пока неизвестно, будет ли клуб как-то наказывать игрока. Это определится после встречи Нойера с руководством.
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Все просто. Нойера никто ведь насильно не заставлял подписывать контракт, так ведь?)
Тапаловича уволили за то, что Нагельсманн заподозрил его в том, что он якобы сливает данные с закрытых совещаний Нойеру. Это не было доказано - это было всего лишь подозрение.
Сам Нагельсманн сливал информацию о различных закрытых вещах, происходящих в Баварии, своей любовнице спортивной журналистке Елене Вурценбергер. Это уже установленный факт. Когда связь вскрылась, то журналистке пришлось сменить сферу деятельности.
Почему руководство Баварии проводит непоследовательную политику? Почему одного увольняют только за подозрения а второму все спускают?