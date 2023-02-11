У «Баварии» есть право оштрафовать Нойера на 1,6 млн евро за несогласованное интервью. Решение о наказании примут после встречи игрока с боссами

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия деньги Футбол

«Бавария» может оштрафовать Мануэля Нойера на 1,6 млн евро за несогласованное интервью.

В интервью Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.

По данным Bild, в контрактах игроков «Баварии» есть пункт о штрафах за нарушения. В нем указано, что мюнхенский клуб вправе устанавливать штрафы в размере до одной месячной зарплаты.

В случае с годовой зарплатой Нойера, составляющей более 20 млн евро, сумма штрафа может составить 1,6 миллиона евро. Этот пункт применяется как к умышленным нарушениям, так и к нарушениям по неосторожности. Вопрос лишь в том, как руководство «Баварии» будет трактовать высказывания голкипера.

Пока неизвестно, будет ли клуб как-то наказывать игрока. Это определится после встречи Нойера с руководством.

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14 комментариев

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Sabrer
Ответ Stereostrike
с учетом его размера зарплаты, он не сильно плакать будет, я думаю)
Представь, что за коммент на спортсе ты получишь шьраф почти в размере месячной своей зп.
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Artuom Batishev
Ответ Ильнур Хасанов
То есть критиковать работодателя нельзя, по этому он может творить что захочет?
Контракт. Если человека не устраивает такой пункт в контракте, он может отказаться и не работать в конкретной организации(в данном случае клубе).

Все просто. Нойера никто ведь насильно не заставлял подписывать контракт, так ведь?)
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Stereostrike
Ответ Streetbor
нормально так наговорил. Такой штраф, если выпишут, ещё долго вспоминать будешь.
с учетом его размера зарплаты, он не сильно плакать будет, я думаю)
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AlexFed
Ответ Momos
Буду писать в каждом подобном обсуждении. Тапаловича уволили за то, что Нагельсманн заподозрил его в том, что он якобы сливает данные с закрытых совещаний Нойеру. Это не было доказано - это было всего лишь подозрение. Сам Нагельсманн сливал информацию о различных закрытых вещах, происходящих в Баварии, своей любовнице спортивной журналистке Елене Вурценбергер. Это уже установленный факт. Когда связь вскрылась, то журналистке пришлось сменить сферу деятельности. Почему руководство Баварии проводит непоследовательную политику? Почему одного увольняют только за подозрения а второму все спускают?
Может быть потому что один достался даром, а за второго несколько десятков лямов заплатили? Если за тренера платятся такие деньги, то и лимит доверия повышается.
+4
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Momos
Буду писать в каждом подобном обсуждении.
Тапаловича уволили за то, что Нагельсманн заподозрил его в том, что он якобы сливает данные с закрытых совещаний Нойеру. Это не было доказано - это было всего лишь подозрение.
Сам Нагельсманн сливал информацию о различных закрытых вещах, происходящих в Баварии, своей любовнице спортивной журналистке Елене Вурценбергер. Это уже установленный факт. Когда связь вскрылась, то журналистке пришлось сменить сферу деятельности.
Почему руководство Баварии проводит непоследовательную политику? Почему одного увольняют только за подозрения а второму все спускают?
+1
-2
-1
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Bayern_Norway
Отдайте 8лоне эти 1,8 лимонов.За фильм 18+
0
-3
-3
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Vanek1411
Лыжник себе репутацию под конец карьеры подмочил знатно.
+2
0
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Pol Belov
Ответ j30
и потом что то еще говорят о свободе в европе
при чем здесь Европа, когда дело происходит в частном клубе и касается внутренних дел клуба?? или лишь бы тявкнуть?
+18
-1
+17
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d.xoxlov
Ответ j30
и потом что то еще говорят о свободе в европе
Ну это контрактные обязательства, всё же. Просто в определённой части клуб их не исполнит, согласно условиям, подписанным сторонами.
+4
-1
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Ильнур Хасанов
То есть критиковать работодателя нельзя, по этому он может творить что захочет?
0
-2
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Spaten
Айн Цвай полицай
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j30
Комментарий скрыт
+1
-13
-12
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Streetbor
нормально так наговорил. Такой штраф, если выпишут, ещё долго вспоминать будешь.
+1
-1
0
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Барсик Юрана
Привлечь фрица к ответственности
0
-3
-3
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