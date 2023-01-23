Валерий Овчинников: «Сборная России должна выигрывать. Молодыми, ветеранами, героями Куликовской битвой, главное, чтобы были победные счета»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Овчинников Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Овчинников считает, что сборная России должна побеждать любым составом.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин сказал, что на ближайшие матчи нужно вызывать футболистов, которые в будущем смогут помочь сборной.

«Я понимаю так, что сборная должна выигрывать, а кем – пусть решает Карпин. Молодыми, ветеранами, героями Куликовской битвой, пусть хоть в шлемах бегают, но главное, чтобы были победные счета. Думаю, этого хотят и все болельщики», – заявил экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода в интервью «Матч ТВ».

«У нас имперский менталитет. Привыкли, что Узбекистан и Таджикистан – никто и звать их никак, не принимаем их силу». Валерий Овчинников о соперниках России

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10 комментариев

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Уся Ваткин
Мобиками и зэками из чвк
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Александр Смирнов
Найти бы ещё для начала с кем играть.
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La Gushka
Ответ Владимир Молявин
Должны побеждать. Но не получается.
Должно получаться. Но не побеждают.
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Владимир Молявин
Должны побеждать. Но не получается.
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Gustav Forsberg
мобиками еще. из медиалиги
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Spartakus1984
Победы на д Узбекистаном,Таджикистаном и т.д ничего не стоят и никому не интересны.
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old folk
Готовимся к матчам с тевтонцами и сборной печенегов U-23
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Олег Мохов
печенегам и половцам сможем навязать борьбу
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Alexandr Sokolov
В товарищеском матче?)) Ну да, ну да
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Брукс Хэтлин
Примитивный популизм, но глубинариям зайдет на ура.
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