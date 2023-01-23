Валерий Овчинников: «Сборная России должна выигрывать. Молодыми, ветеранами, героями Куликовской битвой, главное, чтобы были победные счета»

Валерий Овчинников считает, что сборная России должна побеждать любым составом.

Ранее главный тренер национальной команды сказал, что на ближайшие матчи нужно вызывать футболистов, которые в будущем смогут помочь сборной.

«Я понимаю так, что сборная должна выигрывать, а кем – пусть решает Карпин. Молодыми, ветеранами, героями Куликовской битвой, пусть хоть в шлемах бегают, но главное, чтобы были победные счета. Думаю, этого хотят и все болельщики», – заявил экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода в интервью « ».

«У нас имперский менталитет. Привыкли, что Узбекистан и Таджикистан – никто и звать их никак, не принимаем их силу». Валерий Овчинников о соперниках России